1 av 10 unge er arbeidsledige: – Om jeg kan satse på noe som gir meg glede, er det verdt risikoen

– Jeg vil heller satse på noe usikkert og mislykkes enn å ta en «sikker» utdannelse og få en trygg jobb jeg ikke trives i. Om jeg kan satse på noe som gir meg glede, er det verdt risikoen, sier Bjørnar Morønning (22).

Han er i en situasjon mange unge befinner seg i. De ser på fremtiden og i avisene og blir møtt med dystre fremtidsutsikter – det er vanskelig for unge å komme seg ut på arbeidsmarkedet, og det er naturlig å bli litt nervøs.

Likevel er det viktig for mange å følge drømmen. Viktigere enn før, tror Morønning.

Årene etter at han var ferdig med videregående, er blitt brukt til å finne ut hva han skal satse på. Først ville han bli advokat, så ville han inn i økonomi. I høst starter han på fagskolen Bilder Nordic School of Photography i Oslo.

– Det går seg til for de fleste

I mai i år var bare 4,3 prosent av de mellom 15 og 74 år arbeidsledige. Tallet er langt høyere blant unge. I 2016 var 11 prosent av unge mellom 15 og 24 år i arbeidsstyrken arbeidsledige. 36,4 prosent i samme aldersgruppe hadde midlertidig arbeid.

Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse, som registrerer dem som søker etter arbeid i Norge både gjennom og utenfor NAV. Det utelukker med andre ord dem som studerer eller går på skole.

Isolert sett kan dette se demotiverende ut for unge mennesker som ønsker seg fast jobb.

– Det er få langtidsledige i Norge. Med litt tid går det seg til for de fleste, sier Jørgen Svalund.

Han har en doktorgrad i sosiologi og jobber i forskningsstiftelsen Fafo. Han har sett mye på arbeidslivet, blant annet på hvor mange midlertidig ansatte som får fast jobb. 1. juli 2015 ble loven endret, slik at bedrifter lettere kunne ansette folk midlertidig i ett år uten at de måtte være vikar for noen.

Fakta: Hvordan fungerer midlertidig ansettelse i Norge nå? Hovedregelen er fast ansettelse, men det finnes mange unntak. Fra 1. juli 2015 kunne bedriftene ansette midlertidig om disse kravene var oppfylt: a) når arbeidet er av midlertidig karakter b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) c) for praksisarbeid d) med deltager i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller f) for en periode på inntil 12 måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstagerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstager. Kilde: Fafo.

Svalund tror ikke at de nye reglene har påvirket arbeidsmarkedet for unge i særlig stor grad ennå. Andelen midlertidig ansatte har ikke økt i særlig stor grad, noe Svalund mener kan ha sammenheng med dårlige tider i oljebransjen.

– Poenget med loven var at den skulle bli brukt. Unge og andre skulle komme lettere i jobb, men det er litt tidlig å si noe sikkert ennå, sier Svalund.

Fakta: Tall om unge i arbeid Arbeidsledigheten i Norge var på 4,3 prosent i mai i år. Da regner vi andelen av arbeidsstyrken, altså alle mellom 15 og 74 år. 11 prosent av unge mellom 15 og 24 år er arbeidsledige. En undersøkelse fra 2013 viser at 7 prosent av unge i alderen 15–29 år hverken er i arbeid eller utdanning. Til sammenligning er snittallet for EU 16 prosent. Flere tar lengre høyere utdanning. I 2011 hadde nesten 262 000 lengre høyere utdanning, i 2016 hadde det tallet passert 400 000. Tallet på midlertidig ansatte har gått ned de siste årene, men har vært relativt stabilt. I 2016 var 8,7 prosent av arbeidsstyrken midlertidig ansatte. Andelen er langt høyere blant unge. I fjor var 27,6 prosent av ansatte i alderen 15–24 år ansatt midlertidig. I alderen 25–29 år var 15,3 prosent ansatt midlertidig.

Han trekker frem analysene som i fjor ble gjort av hans Fafo-kollega Kristine Nergaard, for å se om det nye regelverket hadde gitt noen utslag.

Resultatet er oppløftende. Andelen med midlertidig ansettelse er høy blant unge, men det er ofte fordi arbeidet blir kombinert med studier. Blant de midlertidig ansatte ønsker flertallet seg fast jobb, og de fleste får det også. Etter ett år hadde halvparten av de midlertidig ansatte fått fast jobb. Etter 21 måneder var andelen 60 prosent, ifølge Nergaards rapport.