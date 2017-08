13. juni publiserte Statistisk sentralbyrå tall om at stadig færre unge har deltidsjobb i Norge.

Spesielt gjelder dette i byområdene, der det er mest kniving om sommer- og deltidsjobbene. Mindre enn én tredjedel av ungdommene mellom 15 og 17 år er sysselsatt her.

Politikere og næringstopper klør seg i hodet over hvorfor disse «late» ungdommene nekter å gå ut i arbeidslivet.

Dette samtidig som flere og flere arbeidsgivere legger inn krav om tidligere erfaring allerede for søkere i 15-18-årsalderen.

Erfaring stenger ute

Et kjapt research-søk på ledige stillinger på Sandvika Storsenter i midten av juli, viste at det var åtte jobber der arbeidstiden passet VGS-elever. Kun to av dem nevnte ikke eksplisitt et krav om tidligere arbeidserfaring.

Noen nevnte at de ønsket over to års salgserfaring, noe som er umulig for en 15- eller 16-åring. Dette kravet stenger ute unge som ønsker erfaring, som søker og søker etter jobb – men som ikke får den erfaringen, nettopp fordi lite tilpasningsdyktige arbeidsgivere nekter å satse på den unge generasjonen.

Det er flott at bedriftsledere som Petter Stordalen oppmuntrer norske bedrifter til å vise samfunnsansvar og ta inn flere ungdommer i jobb.

Det norske samfunnet, og arbeidsmarkedet, er avhengig av at flere sjefer stepper opp og ansetter unge.

I dag får mange rett og slett ikke mulighet til å utvikle seg, og det er en utvikling regjeringen og næringslivstoppene burde bekymre seg over.

Avfeies som late

Samtidig som unge sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet, blir de avfeid som «late» og dårlige til å tilpasse seg jobbene de ikke får.

Blant annet skriver leder i Høyres Studenter, Hedvig Heyerdahl, som svar til en artikkel i Aftenposten om temaet, følgende på sin Facebook-konto: «Hvis du har søkt over 200 jobber og ikke fått napp på en eneste en, så sikter du enten for høyt, eller så er du nødt til å gå litt inn i deg selv. Hvis du vil får du jobb»

Dette er en tankegang Høyre og Heyerdal bør holde seg for gode for. Jo, da, noen ungdommer gidder sikkert ikke ta seg bryet med å søke til annet enn Kiwi-butikken nede i gaten og bakeriet 100 meter unna.

Men jeg vil påstå at de fleste uten jobb desperat prøver å skaffe seg all erfaring de kan få tak i, blant annet gjennom politisk engasjement, idrett og kultur.

Må forstå

Problemet er at dette ikke er den typen erfaring arbeidsgiverne tar seg bryet med å anerkjenne. De avfeier ethvert forsøk på engasjement utenfor en arbeidsplass som «hobbyer» og irrelevant.

Det er ikke de unge som er late og lite tilpasningsdyktige, det er arbeidsgiverne som bør, og må, ansette flere unge uten å forvente årevis med erfaring på forhånd.

Ta et intervju og gå for den arbeidstageren du tror passer best med bedriften, tar initiativ og er tilpasningsdyktig.

For det er nemlig vi unge, og ikke de eldre, som skal utgjøre arbeidsmarkedet om noen år. Og det er det essensielt at politikerne og næringslivstoppene forstår.

