Hijab er et symbol på frihet og skjønnhet

Maidah Cheema Ahmad 17 år

Nå nettopp

«Hijabdagen» ble grunnlagt i 2013 og skal fremme kvinners rett til å ha på seg det de vil. Dagen blir markert 1. februar hvert år.

Hijab hindrer ikke integrering. Men det gjør den negative holdningen.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Tirsdag 1. februar markeres hijabdagen. Dette er dagen som markerer hodeplagget til muslimske kvinner - hijab.

Kvinners bruk av hijab er et emne som mange har ulike meninger om.

Den ene siden består av folk som ser på hijab som et valg. Andre mener at den undertrykker kvinner og er påtvunget.

Frihet til å velge selv

Bruk av tildekning har eksistert i forskjellige former i lang tid. Hijab ble introdusert i Koranen som en oppfordring til muslimske jenter og kvinner. Hva sier islam om kvinner og dette hodeplagget?

Kvinner har lenge kjempet for frihet og rettigheter. I dagens samfunn ser vi at mange knytter hijab til undertrykkelse. Flere såkalte «frihetskjempere» ønsker å bevare kvinners frihet ved å forby hodeplagget. Men dette er i strid med kvinners frihet og rett til å kle seg som de vil. Vil ikke det være en form for frihetsberøvelse?

«Hodeplagg» diskriminerer ikke. Jeg føler at hijab ofte kritiseres for å være undertrykkende og begrensende. Men for mange virker hijab tvert imot som et skjold som beskytter mot uønsket oppmerksomhet og seksualisering.

Stolte kvinner

Det finnes mange kvinner som bærer en hijab med stolthet. Ved å dele innlegg med #hijabmittvalg på sosiale medier den 1. februar, viser kvinner at bruk av hijab ikke er påtvunget. Hverken av Gud eller av mennesker.

Beskyttelsen som kommer med hijaben, gir kvinner friheten til å være seg selv og vise sin indre skjønnhet. Det som hindrer integrering i samfunnet, er ikke hijaben, men den negative holdningen til hodeplagget. Og at undertrykkelse blir knyttet til dette hodeplagget.

Muslimske kvinner og jenter blir oppfordret til å utdanne seg og bidra til samfunnet de er en del av. Akkurat som kvinner og menn av andre religioner. Et eksempel på dette er Marian Hussein (SV), som er den første stortingsrepresentanten med hijab.

Første februar deler mange kvinner sin kjærlighet for hijab og islams lære. Det er et tegn på at muslimske kvinner er frie og stolte over å være «hijabier».

I likhet med andre, jobber de hardt for fremtiden sin og gjør sitt beste for å være til nytte for samfunnet de lever i.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!