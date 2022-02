Derfor reagerer jeg på valget av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef

Aram Karim (21) 1. vara på Stortinget for Vestfold SV

4. feb. 2022 16:45 Sist oppdatert nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterer Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Kandidaten man har landet på, er ikke det verste i denne saken. Det er tvilen det skaper.

I nyere tid er det stadig vekk blitt sagt at nordmenn lever i et av verdens beste land. Og det med rette.

Det er grunn til å være stolt over at det er relativt små forskjeller mellom folk, over velferdsstaten og over et seriøst og anstendig arbeidsliv. Ikke minst at det er minimalt med korrupsjon her sammenlignet med mange andre land.

En sterk velferdsstat gir imidlertid et stort byråkrati. Og en stor del av norske jobber finner vi nettopp i offentlig sektor.

Derfor er det som skjer nå, kanskje litt ekstra hårreisende.

Tviler på «kvalifikasjonsprinsippet»

Vi nå har endt opp i en situasjon hvor det er helt legitimt å sitte igjen med flere spørsmålstegn etter ansettelsesprosessen av ny sentralbanksjef. Pinlig likt slik vi gjorde da det ble ansatt ny oljefondssjef.

Selv går jeg en bachelor i administrasjon og ledelse på Oslo Met. I mitt første semester husker jeg at vi ble fortalt om «kvalifikasjonsprinsippet». Det skal sikre at det offentlige alltid sitter igjen med den beste kandidaten.

Jeg frykter at valget av ny sentralbanksjef øker politikerforakten vi allerede ser så mye av, skriver Aram Karim.

Den gangen var jeg helt sikker på at det var et prinsipp man praktiserte fullt ut i den virkelige verden. I dag er jeg litt mer usikker. Er det virkelig slik at det ikke har noe å si om man kjenner noen som kjenner noen?

To gode kandidater, men ...

Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg er begge to uten tvil gode kandidater til jobben. Det er umulig for meg å vite hva slags konkrete vurderinger av kandidatene som er blitt gjort i ansettelsesprosessen.

Men nettopp det gjør saken enda mer komplisert å forholde seg til. For vi vet noe om hva som kreves av en ny sentralbanksjef. Og vi vet at Bache mildt sagt er meget godt faglig kvalifisert.

En skulle tro at om to omtrent like sterke kandidater søker på samme stilling, så hadde sentrale krefter i «likestillingspartiet» Arbeiderpartiet tenkt omtrent slik: Når du har to omtrent like sterke kandidater, så velger du kvinnen.

Sender uheldige signaler

Kandidaten man har landet på, er ikke det verste i denne saken. Stoltenberg er kvalifisert. Hovedproblemet er at denne ansettelsen sender flere uheldige signaler og skaper tvil. Min frykt er at det øker politikerforakten vi allerede ser så mye av.

Det er uhyre unødvendig å skape all denne tvilen.

Tvilen på om det lønner seg med personlige relasjoner, selv om loven sier at den ikke skal det. Om det egentlig går an å få denne stillingen om man ikke er mann. Og tvil om det eksisterer en slags «gutteklubb» bak kulissene, en liten gjeng som sitter igjen med litt mer makt enn de egentlig skal hatt.

