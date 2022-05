Misforstått om Honours-programmet

AUF bør legge bort tanken om ideologisk overstyring av universitetene.

Oscar Chr. Husebye (21) er formand i DKSF – Høyres Studenter i Oslo. Stine Bentzen (18) er 1. nestleder i Oslo Unge Høyre.

Stine Bentzen (18) 1. nestleder, Oslo Unge Høyre.

Oscar Chr. Husebye (21) Formand, DKSF – Høyres Studenter i Oslo.

8 minutter siden

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Honours-programmet ved Universitetet i Oslo bør legges ned, skriver AUF-fylkesstyremedlem Astrid Marie Foss Claussen i Si ;D 7. mai. Innlegget gir uttrykk for en ideologisk overstyring av universitetene som vil skade Norge.

Claussen mener studentene som kommer inn på programmet, i utgangspunktet er ressurssterke, og at det derfor er galt å tilby dem et studieløp som har stor grad av oppfølging, tverrfaglighet og mentorordning. Det er en logikk Norge vil tape på.

God ressursbruk

Målet med høyere utdanning bør være at studenter kan oppnå sitt potensial og utvikle seg innenfor sin studieretning. Honours-programmet bidrar til det.

Det er ikke dårlig bruk av ressurser å støtte studenter som i utgangspunktet er flinke. Og det er ikke sånn at studenter med gode karakterer flyr gjennom studiet på en rosa sky og aldri mister motivasjonen. Er studiet i tillegg mer omfattende, er det fornuftig med mentorer og rådgivere som kan bistå på veien.

Fremtidens utfordringer er vanskelige nok fra før om vi ikke skal ta i bruk og utvikle alle de kloke hodene vi har. Dersom Honours-programmet bidrar til å løse klimakrisen, lage en kreftvaksine eller skjønne hvordan digitalisering påvirker samfunnet, gagner det alle.

Mer like er ikke alltid bedre

Claussen mener også at det er synd at tverrfagligheten tilbys spesielt til elevene på Honours-programmet. Det er vi delvis enige i – for vi skulle gjerne sett at vi utviklet flere tverrfaglige studieretninger, så flere kunne tatt en tverrfaglig utdanning. Men løsningen er ikke å legge ned et av studiene som får det til.

Det er mulig at å fjerne tilbudet som løfter talentene våre, gjør at studentene blir mer like. Feilen er å tenke at det også gjør fellesskapet rikere. AUF bør legge bort tanken om ideologisk overstyring av universitetene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.