Alle som følger Sophie Elise, fortjener en Gullbarbie

Elisabeth Tangen (17)

13 minutter siden

Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det vi som ukritisk følger influenserne og liker bildene deres, som får hjulene til å gå rundt, skriver Elisabeth Tangen (17). Foto: Stig B. Hansen

Hvis du sliter med dårlig selvbilde, kan løsningen være et tastetrykk unna.

10. februar ble Sophie Elise AS tildelt årets Gullbarbie. Prisen går til den personen eller bedriften som gjør at vi unge føler oss verst.

Jeg synes det er bra at Press deler ut denne prisen. Noen må si ifra når bedrifter som Sophie Elise AS skaper for mye press. Men vi som følger influenserne, er faktisk en del av problemet.

Tilpasset interessene dine

Jeg tror nemlig vi tenker for lite over det vi gjør på nett. Det er ditt valg om du velger å åpne Instagram eller å gå inn på en blogg. Innholdet du får opp i feeden, er tilpasset etter hvem du følger, og interessene dine. Det er ikke tilfeldig at du får opp bilder av lettkledde jenter med perfekte kropper. Det har du lagt opp til selv.

Ikke bare er det vårt eget ansvar å bestemme hvem vi følger og hvilke bilder vi liker, men våre handlinger går utover andre. Det sekundet du liker disse urealistiske bildene, hjelper du å spre dem.

Jeg synes ikke at noen skal tjene penger på at vi unge får et dårlig selvbilde. Derfor fortjener mange influensere ris. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det vi som ukritisk følger dem og liker bildene, som får hjulene til å gå rundt. Det må vi gjøre noe med.

Elisabeth Tangen (17). Foto: Helmine Syvertsen

Slutt å følge

Hvis du sliter med dårlig selvbilde, kan løsningen være et tastetrykk unna: Slutt å følge folk som gjør at du føler deg dårlig. Det er lov, selv om det er dine egne venner.

Selvfølgelig hadde alt vært lettere hvis vi ikke ble påvirket av det vi ser hver eneste dag. Eller at flere folk la ut mer realistiske bilder. Jeg tror ingen av delene kommer til å skje med det første. Derfor må vi ta mer ansvar selv.

Ja, jeg mener at Sophie Elise fortjente Gullbarbien. Hun skaper et press. Men jeg synes alle som følger henne også fortjente prisen. Til dere som følger henne: Gratulerer med Gullbarbie!

