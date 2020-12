Jeg kjenner ikke igjen mitt eget parti

Johanne Marie Haanes (18) Styremedlem, Vestre Aker Unge Høyre

14. des. 2020 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister og partileder Erna Solberg (H) på pressekonferansen etter at de fire borgerlige partiene ble ferdig med budsjettforhandlingene 1. desember. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Et statsbudsjett med uansvarlig høy oljepengebruk.

Tenk deg at det er første desember. Du gleder deg til å åpne årets første kalendergave. Så åpner du og føler skuffelse. Denne skuffelsen kjente også jeg på tirsdag 1. desember. Ikke på grunn av julekalenderen, men på grunn av statsbudsjettet for 2021.

Når det er mindretallsregjering, må man sluke noen kameler i forhandlingene, men denne gangen gikk det over streken.

KrF må tåle kutt i avgifter på alkohol og tobakk. Frp taper kampen om kvoteflyktninger. Men det jeg synes er det vanskeligste å svelge, er at mitt eget parti Høyre står for et statsbudsjett med uansvarlig høy oljepengebruk.

Milliardene sitter løst

I forhandlingen har nesten ingen av kompromissene som ble inngått, handlet om å gi fra seg noe. Det som er skjedd, er at man har lagt til en rekke kutt og utgifter for så å pøse på med oljepenger.

Johanne Marie Haanes (18), styremedlem i Vestre Aker Unge Høyre. Foto: Privat

Høyre som skal holde kontrollen over utgiftene våre, sender hele regningen til fremtidige generasjoner ved å bruke 14 milliarder fra oljefondet. Selv om alle forstår at man må bruke mer penger i en pandemi, er det ikke belegg for denne uansvarlig høye oljepengebruken.

Det beste eksempelet på dette er når 3 milliarder oljepenger går til kutt i avgiften på sjokolade, tobakk og alkohol.

Hvor er de ansvarlige?

Det ser ut til at det politiske spillet går over nasjonens bærekraft, som kun går utover fremtidige generasjoner.

Selv om det kan virke veldig fint her og nå å sende regningen til Oljefondet, bruker vi uforsvarlig mye av pengene som egentlig skal være vårt sikkerhetsnett. Fondet som skulle hjelpe oss å håndtere eldrebølgen, blir stadig mindre.

I desember får barn ofte høre at vi har godt av å vente, men nå er det de voksnes tur til å vente med å bruke oljepenger. Derfor håper jeg at politikernes nyttårsforsett for 2021, er å tenke mer på bærekraft når de skal lage det neste statsbudsjettet.

Dette kan ikke gjenta seg!

