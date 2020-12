23. desember: I år fortalte jeg farmor og farfar at jeg er homofil

Hedda Pilgaard (18)

Nå nettopp

Vær åpen for at ikke alle i familien din er heterofile. Når de kommer og forteller deg det, vær aksepterende og åpen, skriver Hedda Pilgaard (18). Foto: Privat

Hadde alle vært som dem, ville verden vært et mye bedre sted.

Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg.

«Det er pussig», sier farmor nok så tilfeldig mens vi venter på farfar. «Vi kjenner mange homofile menn, men ingen homofile kvinner.»

Jeg hadde ikke planlagt å komme ut til dem den dagen, og jeg hadde aldri trodd det var en samtale jeg skulle ha, da jeg inviterte dem med på kafé en vanlig torsdag etter skolen.

Jeg forsto i det øyeblikket at det var den perfekte sjansen. Hjertet banket og svetten piplet mens jeg med spinkel stemme sa: «Du kjenner én.»

«Gjør jeg det? Hvem da?» svarer farmor og lener seg nysgjerrig frem. «Meg», sier jeg med et usikkert smil.

Spent og nysgjerrig

Farmor forsikrer meg om at det ikke gjør noen forskjell. Hun elsker meg fortsatt minst like mye og sier det var modig av meg å fortelle det.

Kort tid etter kom også farfar. Når han kommer bort til oss, sier farmor, som har fått min bekreftelse sikkert fem ganger, at det er noe jeg vil fortelle han.

Han ser spent og nysgjerrig ut. Jeg er like nervøs som jeg var i stad. «Jo. Jeg fortalte nettopp farmor at jeg tror jeg liker jenter bedre enn gutter.» Farfar bryter ut i et smil. «Ja, men det er jo bare kjempeflott!» sier han blant mange andre fine ord.

Jeg husker farfar sa at med en gang jeg fikk meg en kjæreste, måtte jeg ta henne med på middag til dem så de kunne hilse på henne. Gang på gang sa de at de elsket meg. At dette ikke gjorde noe som helst forskjell.

Og jeg husket at da jeg kom hjem, ringte farmor med en gang og sa hun elsket meg igjen, sånn i tilfelle jeg glemte det på veien hjem.

Endre holdninger

Pr. dags dato er homofili en forbrytelse i 70 land, og i 11 av disse risikerer homofile dødsstraff.

Det er lenge siden homofili var forbudt i Norge, men det betyr ikke at skeive ikke opplever hat her også.

Hver femte nordmann synes det er ubehagelig å se homofile kysse.

Selvmordstanker er vanligere blant skeive ungdommer, sammenlignet med heterofil ungdom. Dette er statistikk som må endres. Utfordringer som må bekjempes, og holdninger som må gjøres om.

Kjærlighet = kjærlighet

Vær åpen for at ikke alle i familien din er heterofile. Når de kommer og forteller deg det, vær aksepterende og åpen. Deres kjærlighet for andre bør ikke endre din kjærlighet til dem.

Studier viser at selvmordsforsøk er høyere blant skeiv ungdom som ikke aksepteres av familie og venner. Jeg antar de fleste foreldre heller vil at barna deres skal være skeive enn døde.

Kjære farmor og farfar. Tusen takk for at dere er de beste besteforeldrene man kan tenke seg. Hadde alle vært som dere, ville verden vært et mye bedre sted.

Hva er ekstra viktig å huske på denne julen?

– Denne julen er det nok ekstra mange som føler seg ensomme. Det er derfor ekstra viktig å huske på å ta vare på dem rundt deg. Send en melding til dem du tror kan være ensomme, gjør ting som gjør deg glad, og ta hensyn til dem du omgås med.

