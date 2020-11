Valgresultatet vil ha enorme konsekvenser for verden

Nilofar Nori (19) Antirasistisk leder, Sosialistisk Ungdom

Den amerikanske presidenten har stor innflytelse på forholdet mellom stater, samarbeidsavtaler, verdensøkonomien og klima og miljø, skriver innleggsforfatteren. Foto: Andrew Harnik / AP

Vi bør alle håpe at Biden vinner.

Valget i USA er spennende fordi resultatet har enorme konsekvenser. Ikke bare for amerikanerne, men også for resten av verden. Den amerikanske presidenten har stor innflytelse på blant annet forholdet mellom stater, samarbeidsavtaler, verdensøkonomien og klima og miljø.

Med hensyn til globale og interne utfordringer synes jeg ikke at man sitter igjen med de to beste kandidatene. Men jeg håper likevel at Joe Biden vinner valget.

Utslippsfritt innen 2050

Biden vil øke minstelønnen og organiseringsmuligheter for arbeidere. Dette vil styrke arbeiderklassen i USA. Det er noe jeg støtter veldig. Sammenlignet med Trump har Biden en mer human innvandringspolitikk. Han vil også bygge videre på Obamacare, noe som vil gi amerikanerne tilgang til bedre helsehjelp. Når det gjelder rasisme, har Biden reagert mye bedre enn Donald Trump. Trump nekter for at det finnes rasisme i USA og slo ned på Black Lives Matter-demonstrasjoner.

Nilofar Nori (19) er antirasistisk leder i Sosialistisk Ungdom. Foto: Privat

Et veldig positiv trekk med Bidens politikk, er at han tar global oppvarming og klima- og miljøutfordringer langt mer på alvor enn Trump gjør. Han vil investere i fornybar energi og har som mål å gjøre USA utslippsfritt innen 2050.

Stor sannsynlighet

Meningsmålingene tyder på at det er stor sannsynlighet for at Biden blir president. Biden har mye mer støtte i den yngre delen av befolkningen, blant dem som bryr seg om klima og miljø, de som er antirasister, de som vil ha bedre infrastruktur, bedre helsehjelp og bedre skolepolitikk, og de som ikke minst ønsker en mer seriøs president.

Lav valgdeltagelse er en demokratisk utfordring i USA, men det kan endre seg under dette valget.

