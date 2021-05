Karakterer er null stress!

Nicolay Kluge Hodt 13 år

Livet er ikke over hvis man får en dårlig karakter, skriver Nicolay Kluge Hodt (13). Foto: Shutterstock / NTB / Aftenposten

Det finnes noe som er mye viktigere.

Karakterer er null stress. Om 20 år er det ingen som spør deg hvilken karakter du fikk på novelleteksten i 8. klasse. Det finnes mange andre ting som er mye viktigere.

Karakterer avgjør ofte hvilken videregående skole du kommer inn på, men det betyr ikke at du skal sitte i kassen på Rema 1000 resten av livet. Ikke at det er noe galt med det.

Jobbe litt mer

Petter Stordalen, Erna Solberg og Jens Stoltenberg gjorde det ikke særlig bra på skolen, men de er veldig rike og mektige. Det er ikke farlig om du fikk en dårlig karakter på ungdomsskolen. Du må bare jobbe litt mer med skole.

Etter videregående kan du for eksempel ta opp fag. Da kan du til slutt komme inn på det studiet du vil. Derfor må ikke ungdom stresse med karakterer eller tenke at livet er over hvis man får en dårlig karakter.

Gode karakterer er en belønning for hardt arbeid. Hvis du viser god innsats i timene og jobber hardt med skolearbeid, vil du få gode karakterer. Derfor må ikke elevene som gir denne ekstra innsatsen, stresse med karakterer. Utviklingen vil komme, uansett om du får dårlige karakterer i 8. og 9. klasse.

Venner og familie

Etter videregående er det alltid andre muligheter. Disse får deg inn på drømmestudiet til slutt. For eksempel kan du ta opp fag eller studere noe helt annet som det er mye enklere å komme inn på.

Til slutt, ikke tenk at karakterer er fremtiden. Fordi vennskap, personlighet og familie er hundre ganger viktigere. Det er mye viktigere enn gode karakterer, penger eller høye jobbstillinger!

