Vi behøver flere organdonorer, ikke et organmarked

Oleanna Utgård-Weltzien (14)

Nå nettopp

Legalisering av organsalg fører til et klasseskille i norsk helsevesen. Vi bør heller sørge for at flere registrerer seg som organdonorer, skriver Oleanna Utgård-Weltzien (14). Cornelius Poppe / NTB scanpix

Organsalg vil bare være godt for de pengesterke.

I et Si ;D-innlegg 7. september tar Audun Greve i FpU til orde for at organsalg burde legaliseres. Det er jeg sterkt uenig i.

Greve fremstiller det som noe positivt for dem som er mindre ressurssterke. Sannheten er at det er de som vil slite mest med dette. Organdonasjon bør kun skje dersom donoren gjør det frivillig, med lite påvirkning eller press fra noen kanter.

Med ubetalt gjeld eller andre utgifter hengende over seg vil det å selge et organ virke som den beste muligheten. Det er vel ikke etisk riktig at «Anne (26)» må selge en del av kroppen sin for å ha strøm i huset resten av året?

For dyrt å overleve

Dessuten vil legalisering av organsalg føre til et klasseskille i norsk helsevesen. De rike hopper over køen, men de mindre bemidlede ikke har penger til å kjøpe seg mer tid. For enkelte kan det rett og slett bli for dyrt å overleve.

Oleanna Utgård-Weltzien (14) Privat

Greve skriver også at det døde 26 mennesker i organkø i fjor. Han hevder at dette kunne vært unngått. Det vet vi ikke fordi det ikke er opplyst om hvilke organer disse menneskene trengte.

Trenger flere donorer

Organdonorer som lever, kan bare donere én nyre. Da sier det seg selv at pasienter som venter på en lunge, vil dø selv om det blir lov å selge nyrer.

Fokuset bør heller være på at flere burde registrere seg som organdonorer. Å selge en nyre kan bare redde ett liv, mens en avdød, registrert organdonor kan redde opptil syv liv.

