Øk fartsgrensen for moped!

Benjamin Olsen (16)

Nå nettopp

Benjamin Olsen (16) forteller at han kjenner flere som trimmer mopeden for at den skal gå raskere. Foto: Pincasso / Shutterstock / NTB

Den nåværende fartsgrensen kan skape farlige situasjoner på veien.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Absurd, irriterende, sakte og farlig er ord som folk bruker for å beskrive fartsgrensen på moped. Det er bestemt at en moped ikke kan kjøre fortere enn 45 km/t. Folk i hele landet klager over mopedenes hastighet og hvordan det påvirker trafikken.

Selv mener jeg at grensen bør bli økt til minst 60 km/t.

Farlig kjøremiljø

Den nåværende fartsgrensen kan skape farlige situasjoner på veien. Andre bilister kan for eksempel bli utålmodige og prøve å kjøre forbi eller kjøre uansvarlig. På denne måten skaper man et farlig kjøremiljø.

Det finnes en løsning på dette. Man kan trimme mopeden sin. Dette betyr at man gjør at den kan gå fortere enn 45 km/t. Det er bare et problem: Trimming er ulovlig i Norge.

Benjamin Olsen (16). Foto: Privat

Selv kjenner jeg mange som har trimmet moped. De forteller at de merker at de farlige situasjonene som oppstår med mopeder uten trimming, ikke hender med dem som klarer å holde med trafikken. De ser hvordan bilister blir frustrerte og at de blir usikre.

Heve grensen

Før jeg skulle kjøpe moped, så jeg litt på grunnene til at fartsgrensen er satt på 45 km/t. Årsakene er for eksempel at mopedens vekt ikke er laget for høyere fart, og at førere ikke har kompetanse nok.

Jeg lurer jeg på hvorfor mopeden min på 128 kilo kun kan kjøre 45 km/t, mens en lett motorsykkel på cirka. 140 kilo kan kjøre lovlig opp imot 130-150 km/t? Det er bare 12 kilo som skiller vekten, mens fartsforskjellen er mye større. Dette viser jo at man burde ta en ny vurdering og heve grensen til minst 60 km/t.

Nå har denne saken blitt omtalt i flere år. Det er på tide å gjøre noe med det!

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.