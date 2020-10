Å si nei til TV-aksjonen er både flaut og unorsk

Kasper Syvertsen (20) Leder av innflytternes AUF og Elverumsing.

Nå nettopp

23 kommuner sa nei til et renere hav. Det er for dårlig, skriver Kasper Syvertsen (20), leder av innflytternes AUF i Oslo. Foto: Jennifer Lavers / AP / NTB scanpix (arkiv)

Kommunene som nekter å stå sammen med resten av landet, skaper splittelser og fremmedgjøring.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Denne helgen har den årlige TV-aksjonen gått sin gang, til tross for at korona hindret selve bøssebæringen. Innsamlingsaksjonen nordmenn årlig forener seg rundt for å støtte et godt formål. Tidligere har vi blant annet gitt til regnskogen, til Blå Kors og til Frelsesarmeen.

Men i år mener noen at det er annerledes.

Verdens naturfond (WWF) har slått alarm om havenes situasjon, og om hvordan verden bruker havet som sin søppelplass for plastikk. I år er det de som er tildelt TV-aksjonen.

Den samme organisasjonen har tidligere stått opp for rovdyrbestanden i Norge og tatt kampen mot rovdyrmotstandere. Derfor sa 23 kommuner at de ikke ønsket å delta i aksjonen. Så langt er givergleden fra disse kommunene mer enn halvert sammenlignet med i fjor. Det er både unorsk og flaut.

Politiserer tv-aksjonen

Vår internasjonale solidaritet og innsats er noe av det vi er stoltest av i Norge. Tradisjonelt har TV-aksjonen gått til organisasjoner som driver internasjonalt bistands- og hjelpearbeid.

I år er intet unntak. Midlene til WWF er øremerket tiltak i land som Indonesia og Filipinene. Da er det så utrolig synd at noen benytter sjansen til å politisere vår kjæreste innsamlingsaksjon.

Kasper Syvertsen (20), leder av innflytternes AUF og Elverumsing. Foto: Privat

Å avstå fra å samle seg rundt et felles mål, og gjøre et stort poeng ut av at man nekter å stå sammen med resten av landet, skaper splittelser og fremmedgjøring. Nettopp de tingene som TV-aksjonen er et verktøy for å bekjempe.

Ikke en rovdyrdebatt

Og det er ikke slik at jeg er noen «ulveekstremist» eller noe i den duren. Jeg er selv Hedmarking (nå Innlending), og jeg har både venner og bekjente som har hatt vonde opplevelser med ulv.

Både beitenæringen og rovdyrbestanden er viktige. Vi må finne løsninger som gjør at vi både kan opprettholde en bærekraftig rovdyrbestand og en bærekraftig beitenæring. Men dette er ikke en rovdyrdebatt. Det bør heller ikke reduseres til en. Dette er en debatt om et felles mål, og om hvorvidt vi alle står bak det.

Det man kunne ha sagt, og som hadde vært helt innafor, er at man er uenig i WWFs syn på rovdyrforvaltning, men at man setter forskjellene til side for å stå sammen i solidaritet og engasjement. Det valgte altså mange ikke å gjøre, og det er for dårlig.

Felles virkelighetsforståelse

Vi lever i en tid der splittelse og konflikt tar stadig mer plass. Internasjonalt samarbeid brytes ned, solidariteten er under angrep, og man klarer ikke lenger å enes om selv de mest grunnleggende delene av en felles virkelighetsforståelse.

At 23 kommuner selv ikke under årets mest samlende helg klarte å sette forskjeller til side, er et symptom på nettopp dette.

Jeg ønsker meg et samfunn der vi kan finne felles mål og slutte oss til disse fra alle fløyer. Denne gangen ble det ikke sånn, og det må de respektive kommunene ta kritikk for. Men det kommer flere sjanser til å vise at vi fortsatt har noen mål som er større enn oss selv. Og da må vi stå sammen om en felles, bærekraftig og grønn fremtid.

Les også Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.