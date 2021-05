Jeg ga aldri et grønt lyst for å bli omskåret

Anonym gutt 19 år

Nå nettopp

Jeg kan ikke forstå hvorfor dette er tillatt i Norge. Skal ikke vi kjempe for barnets beste? spør anonym gutt (19). Foto: Shutterstock / NTB

Hvorfor er dette tillatt i Norge?

Noen dager etter jeg ble født ble jeg holdt fast på et behandlingsbord mens kjønnsorganet mitt ble kuttet i med en skarp gjenstand. Med andre ord: Jeg ble omskåret som baby. Det var selvsagt mot min vilje.

Det er gått 19 år, og jeg lider fortsatt av betydelige fysiske og psykiske skader. Det påvirker meg hver eneste dag.

På lik linje med tusenvis av andre uheldige nordmenn er jeg et offer for ufrivillig mannlig kjønnslemlestelse. Dette er en unødvendig og skadelig praksis som fjerner mesteparten av følsomheten i penisen.

Urettferdig

Jeg kan ikke forstå hvorfor dette er tillatt i Norge. Skal ikke vi kjempe for barnets beste? Hvordan kan vi tillate at jeg ble lemlestet for å tilfredsstille mine foreldres overtro? Det er rett og slett urettferdig.

Det gjør meg frustrert å tenke på at jeg er et offer for et inngrep som dreper flere barn i året. Et offer for noe som historisk sett bunner i at onani og sex utenfor ekteskap er en synd.

Mange som støtter omskjæring, vil hevde at forhuden bare er en bagatell. Men forhuden spiller en utrolig viktig rolle i sex og onani. Den inneholder titusenvis av spesielle nerveendinger som skal gjøre sex og onani deilig.

Brennende ubehag

Fordi forhuden min ble kappet av i ung alder, vil jeg aldri kunne oppleve hvordan sex og onani faktisk skal føles. Tanken er veldig vond. Jeg er blitt frarøvet det som kanskje er den deiligste følelsen i verden.

Fordi kjønnsorganet mitt er kuttet i, opplever jeg ofte smerte under onani og samleie. Når jeg har samleie, opplever jeg et brennende ubehag. Det er fordi jeg ikke har den glidende funksjonen som det mannlige kjønnsorganet faktisk skal ha.

Denne smerten som jeg opplever under sex, har gått utover flere forhold. Det har også gått utover forholdet til mitt eget kjønnsorgan.

Men det er ikke bare sexen som er ødelagt. Jeg opplever ofte ubehagelig gnissing i underlivet. Det kan skje når som helst, og det går utover jobb, trening, skole og livskvaliteten generelt.

Det er frustrerende å tenke på at smerten kunne ha vært unngått.

Ga aldri grønt lys

Jeg har vært hos både fastlege og sexolog for å få hjelp med plagene mine. Uten hell. Der fikk jeg vite at «mannlig omskjæring er irreversibelt». Det er fagterminologi for «snipp snapp snute, din snabel er lemlestet livet ut».

Jeg ga aldri et grønt lyst for å bli omskåret. Jeg mener at det er blitt begått en stor urett mot meg og min kropp. Dette er smerte jeg kunne unngått om det var et rettsvern mot denne praksisen.

Hadde jeg bestemt selv, hadde jeg selvsagt ikke latt meg bli omskåret. Hvordan kan det ha seg at dette er tillatt i Norge?

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

