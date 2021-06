Koronaen har vist oss at det er mulig. Det er på tide å flytte russetiden permanent!

Sivert A. W. Leirbakk Russepresident i Stor-Oslo og medlem av Unge Høyre

Elever skal ikke måtte velge mellom skolearbeid og russefeiring, mener Sivert A.W Leirbakk. Foto: Helmine Syvertsen

17. mai trenger ikke nødvendigvis å være sluttdato for russetiden.

Også i år måtte russetiden utsettes på grunn av smittesituasjonen. Selv om korona-russefeiring har vært alt annet enn ønskelig, er det mulig å trekke ut en verdifull lærdom: Det er fullt mulig å gjennomføre russefeiringen nærmere sommerferien.

Derfor mener vi i Unge Høyre at det er på tide å innføre dette som en permanent ordning.

For mange er tradisjonen rundt russetid og 17. mai veldig viktig, men 17. mai trenger ikke nødvendigvis å være sluttdato for russetiden. Det fikk vi erfart i år!

Vær og eksamen

Været i juni er dessuten mye bedre enn i april-mai. Da store deler av russefeiringen ofte foregår ute og om natten, og enkelte russ fort ender opp med å tilbringe natten i en grøftekant eller vandrende over lengre distanser (jeg snakker av personlig erfaring), har en lysere natt og et varmere klima vært en soleklar fordel med juni-russetid.

Likevel er det ikke været som er den største fordelen med permanent flytting. Russetid i juni betyr også russetid etter eksamener og endelige standpunktvurderinger.

I 1979 vedtok Stortinget at russetiden skulle skje før eksamen i håp om at det ville dempe festingen og flytte fokuset fra fest til skole. 42 år etter tror jeg vi alle kan si oss enige i at det ikke gikk helt som planlagt. Russetiden er blitt enda villere, og et gjennomgående problem er at mange eksamener finner sted samtidig som russetiden.

Dette er ikke bare en skikkelig festbrems for russen som faktisk skal feire, men har også en negativ effekt på skolearbeidet til mange – også for dem som ønsker å prioritere det.

Lærere må årlig bruke unødvendig mye tid og ressurser på slappe og fyllesyke elever

Bedre for alle

Mange avgangselever går dessverre glipp av viktig undervisning under skoleårets siste halvdel, og lærere må årlig bruke unødvendig mye tid og ressurser på slappe og fyllesyke elever.

I tillegg er russetiden forstyrrende for de elevene som trenger den siste og avgjørende eksamenskarakteren for å komme inn på studiet de har jobbet for i tre år.

Elever skal ikke måtte velge mellom skolearbeid og russefeiring. Det er på tide å flytte russetiden permanent!

