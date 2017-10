Det er mange som besøker sirkus hvert eneste år. Flere av dyrene lever under det jeg mener er forferdelige forhold for et dyr. Hvorfor kan ikke dyrene leve fritt i naturen istedenfor?

Dyrene på sirkus er tvunget til å underholde oss mennesker. Det er jo ikke sånn at vi blir tvunget til å underholde andre hvis vi ikke vil det.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I Frankrike i mai var det en trener som ble angrepet av en løve midt i et nummer. Jeg mener det kan være et tydelig tegn på at den løven ikke har det bra på sirkuset og at den heller burde leve fritt i naturen hvor den hører hjemme.

Jeg har selv vært på sirkus da jeg var yngre og syntes det var kjempestas. Nå er jeg mer bekymret. Forestill deg at du blir byttet ut med dyrene og skal bo i bur og vogner i flere måneder i strekk. Det må være helt forferdelig.

Dyrene har rett til å leve et fritt liv og leve under gode forhold slik som oss mennesker. Er de virkelig mindre verdt enn oss?

Jeg forstår ikke at sirkus skal være lov. Det alle dyr har til felles, er at de ikke tilhører på et sirkus og at de heller skal leve fritt.

De har ikke gjort noe som gjør at de fortjener denne galskapen. Dyrene på et sirkus burde ikke være sperret inne som slaver, men slippe denne skammen.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Interessert i dyrevern? Vi anbefaler også disse: