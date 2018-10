«Er du hypokonder, eller» sa gutten i C-klassen da kompisen hans hadde hodepine. Samtidig satt jeg, en diagnostisert hypokonder, bak dem og måtte tåle at sykdommen min nok en gang ble brukt som skjellsord.

Å bruke min og andres psykiske lidelse til å rakke ned på andre er indirekte å gjøre narr av oss.

OCD, retard og hypokonder

Setter du to pulter i klasserommet i linje med hverandre, har du tvangstanker. Kommer du med en uintelligent bemerkning foran gjengen er du «retard». Tror du at du er forkjølet, er du hypokonder.

Det er dessverre ikke uvanlig at ungdom bruker diagnoser som nedsettende uttalelser «bare for gøy». Det er kanskje ikke ment som noen fornærmelse, men for oss som lever med disse lidelsene, er det en bekreftelse på at sykdommen vår ikke sees på som ordentlig og viktig.

Foto: Privat.

«Er du diabetiker, eller?»

Hadde guttene i C-klassen brukt en fysisk sykdom for å fornærme noen, garanterer jeg at de ville fått beskjed om at det var krenkende. Hva gjør psykiske lidelser annerledes? De er alle ekte diagnoser, så hva får oss til å tolerere at mental sykdom blir brukt til å erte?

Selv i 2018, etter at mental helse lenge har vært et tema, setter vi et skille mellom det fysiske og det mentale, der fysisk alltid havner øverst. Vår mentale helse har faktisk like mye å si for vårt velvære. Slike bemerkninger tvinger oss til både å måtte takle bagatelliseringen og stigmatiseringen fra dem rundt oss, i tillegg til våre egne vanskelige tanker.

Stigmafrø

Bruken av psykiske sykdommer som skjellsord gjør at fordommer lever videre. Fra vi er små hører vi ord som hypokonder, OCD og retard bli brukt i dagligtale som nedsettende mobbeord, men vi tenker ikke over hvordan de brukes.

Det at disse uttrykkene normaliseres, og at vi fra ung alder får dem banket inn i hodet med negative konnotasjoner, gjør at vi vokser opp med inntrykk at det er noe negativt.

For eksempel sier man i dag at folk har helseangst i stedet for at de er hypokonder, nettopp fordi dette ordet fikk en så negativ konnotasjon. At diagnoser brukes som skjellsord, er ikke bare med på å opprettholde fordommene rundt psykiske lidelser, men planter også små stigmafrø i generasjonene som vokser opp i dag, og skaper en ond sirkel.

Så jeg sier til dere foreldre, lærere og andre omsorgspersoner: Grip inn! La barna og ungdommene vite at dette ikke er greit! Jeg forteller dere ungdom: Stopp!

Jeg er lei av at umodne ungdomsskolegutter bruker ord de ikke vet hva betyr. Jeg vil ikke lenger tolerere at lidelsen min brukes som skjellsord!

