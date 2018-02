Gjennom apper som Sarahah, Instagram, og til og med helt vanlige meldinger eller SMS der de ikke er anonyme, blir ungdommer bedt om å ta sitt eget liv.

Man skulle kanskje ha trodd at dette er noe som vi ikke kommer over så ofte, men dessverre er det ikke tilfellet. Det blir faktisk mer og mer vanlig at det skjer.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten

Hets for utseende og religion

Mens jeg sitter og skriver dette kan jeg åpne Snapchat og se på hva mine venner har lagt ut. Noen av tingene er kommentarer de har fått inn fra andre personer, gjennom linken til profilen hans eller hennes på Sarahah.

Jeg ser veldig ofte kommentarer der han eller hun som åpner den får beskjed om å begå selvmord. Som oftest er det basert på utseende eller tilhørighet til en religion.

Jeg satte opp en privat undersøkelse for mine venner, der de ble stilt spørsmålet om de er blitt utsatt for slike meldinger. 95 personer har svart, og av dem oppga 60 personer at de får meldinger der de blir bedt om å dø og om å ta sitt eget liv. Hvordan kan vi tillate sånne ting?

«Du er stygg, gå og dø»

Hva gir oss rett til å presse en person til å ta sitt eget liv? Hva gir oss rett til å sende så forferdelige kommentarer og meldinger til noen? Det enkle svaret er at vi ikke har den retten. Vi har ikke rett til å presse noen til å begå selvmord, og vi har heller ikke rett til å sende så forferdelige meldinger til noen.

Tenk over de meldingene som blir sendt. Tenk over hvilke konsekvenser det kan ha for deg og personen du sender meldingen til. Tenk over hvordan dette går utover den som må lese opp meldingen de får, der det står for eksempel «du e jævla stygg, gå og dø jævla taper».

Det har nok større effekt på den som får meldingen, enn det den som sender den tror. Mange tenker nok ikke over det. Men tenk hvis den personen faktisk begår selvmord?

Ta opp kampen

Det er viktig at vi nå jobber aktivt for å sette en stopper for ting som dette. Vi gir i dag altfor stort spillerom for dem som vil sende disse meldingene. Det må få konsekvenser fra det øyeblikket de trykker på send-knappen, ikke etter at mottageren har begått selvmord.

Handler vi tidligere, kan vi potensielt redde liv.

