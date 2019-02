Meningen med Instagram er å få likes, fine kommentarer og mange følgere.

Man kan få en følelse av at man er bra nok. Men hva med dem som får for mye oppmerksomhet av noen de ikke kjenner? Er Instagram egentlig for alle?

Fakta: Dette er et Si ;D-innlegg Aftenposten jobber for at unge skal bli hørt i samfunnsdebatten. Si ;D er våre debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år. Vil du skrive? Les mer her.

Ukjente eldre tar kontakt

Noen ungdommer kan oppleve at ukjente og gamle folk chatter med dem. De som tar kontakt, sier at de har lyst på deg, de sier fine ting til deg, flørter og sender upassende bilder.

Dette opplevde jeg flere ganger høsten 2018, og det er ikke greit! De som kontaktet meg, var som regel mellom 18 og 25 år og utenlandske.

Jeg opplevde å få nakenbilder av dem. Alle trodde jeg var 16 år eller eldre.

Ta kontroll med privat bruker

Derfor har jeg laget en privat bruker. Jeg ble så lei av å bli kontaktet av eldre, ukjente mennesker. Jeg oppfordrer alle ungdommer som har opplevd lignende, til å gjøre det samme.

Om du har lyst på en offentlig bruker, er det lurt å blokkere de som tar kontakt med deg, om du ikke kjenner dem. Husk å si ifra til foreldre eller noen du stoler på dersom du føler at du mister kontrollen.

Jeg har nå tatt kontroll over egen bruker. Det er jeg glad for.

