Min seksualitet blir en sak for andre og noe alle tror de kan uttale seg om fordi jeg er åpen om at jeg er skeiv.

Av og til føles det som om jeg har «still meg spørsmål om seksualiteten min» tatovert i pannen.

De fleste spørsmål svarer jeg på, bare fordi jeg tenker det er bedre at jeg gir et svar på disse spørsmålene fremfor at folk finner på svar selv. Kunnskap og forståelse går som oftest hånd i hånd.

Vil ikke beskrive mitt sexliv

Jeg er derimot ikke åpen for noen andres skyld enn min egen. Men plutselig blir min seksualitet et tema for alle andre.

Jeg er åpen, jeg er «ute av skapet», om jeg skal bruke det begrepet, men jeg er fortsatt en privatperson som ikke nødvendigvis ønsker å beskrive min opplevelse av å være skeiv og mitt sexliv.

Trenger ikke å tolereres

En annen ting jeg finner veldig fascinerende, er at folk skal fortelle meg hvor mye de respekterer meg.

Ikke at de respekterer meg fordi jeg tør å være åpen, men at de respekterer meg til tross for at jeg er åpen. Som om jeg, bare grunnet min seksualitet, trenger å bli tolerert og godkjent av andre mennesker.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Dette blir da en diskusjon om toleranse. Måten det ofte blir sagt på, gir uttrykk for at de da tolerer meg. Som om jeg og min legning ikke hadde vært akseptabel eller legitim om de ikke hadde tolerert den.

Min legning eller jeg som person er ikke noe som trenger å tolereres av noen andre.

Jeg er meg, skeiv eller ikke. Om det er greit for deg eller ikke.

Jeg har ingen «gay agenda»

Jeg snakker ikke om min seksualitet fordi jeg ønsker at du skal respektere meg slik du respekterer dine heterofile venner. Min seksualitet handler ikke om å gjøre meg unik, det handler rett og slett bare om hvem jeg forelsker meg i.

Det er ingen baktanker om å pushe noe «gay agenda» på noen ved at jeg er åpen.

Jeg snakker om min seksualitet og er åpen om det fordi det er en del av meg.

Ikke gratis porno

Mine forhold er ikke gratis porno, som noen mannfolk tror. At jeg kysser en jente jeg er sammen med, gir deg ingen rett til å hyle og plystre.

Jeg snakker om det fordi jeg har all rett til det. Slutt å gjøre min seksualitet om til noe jeg må bevise for deg eller noe du skal tolerere eller ikke.

Min seksualitet er min, og det er kun jeg som skal kunne snakke om min seksualitet.

Min seksualitet er rett og slett noe du skal holde godt kjeft om frem til jeg gir deg tillatelse til noe annet.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.