For et år siden tok jeg lappen, og da innså jeg problemet med fraværsgrensen. Reglene går også utover kjørelærerne. Det er ikke en ukjent sak at de fleste skoleelever er misfornøyde med fraværsgrensen.

Både generelt og når de skal ta lappen. Nå er det ikke lenger dokumentert fravær med den obligatoriske kjøreopplæringen, som for eksempel glattkjøring og langkjøring.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Tar all fritid

Mange kjørelærere er misfornøyde med fraværsgrensen fordi skoleelevene ønsker å ha opplæring utenom skoletiden.

Det er vanskelig for kjørelærerne å ha kjøretimer på kveldstid og i helger.

Mange tenker ikke over at de også har en familie å komme hjem til etter jobb. For at jobben deres skal gå rundt, er de nødt til å ofre litt av fritiden sin.

Mange skoler legger opp til studietid på timeplanen, og det er en populær tid for elevene å booke kjøretimer. Det er greit nok at skolen legger opp slike timer, men alle 17-åringene på skolen kan ikke få kjøretime på samme tidspunkt. Det har ikke kjøreskolen eller kjørelærerne kapasitet til.

Kjørelærerne får mye mas om kjøring på kveldene, og selv om det tar mye av deres fritid, så har ikke kjøreopplæringen samme nytte på kveldstid. Elevene får ikke et helhetlig trafikkbilde på kvelden, for det er på dagen de fleste situasjoner oppstår. Elevene får ikke et riktig inntrykk av trafikken i et tomt lyskryss.

Hva må gjøres?

Ikke alle elever bor i byen og kan ta kollektivtrafikk til skole og jobb. Derfor er det enkelte som har mer behov for lappen enn andre.

Det som kunne endret dette problemet, er å gjøre den obligatoriske delen av kjøreopplæringen om til dokumentert fravær.

Da blir det ikke bare enkelt for elevene, men også for kjørelærerne. Da slipper de å legge opp en langkjøring på kveldstid og miste tid med egen familie på denne tiden.

Jobben deres har aldri vært en kveldsjobb, så det at de må bruke flere kvelder på grunn av fraværsgrensen, er ikke rettferdig. Politikerne bør tenke over at flere elever har behov for lappen og at fraværsgrensen ikke skal påvirke kjørelærerne.

