Jeg trodde aldri jeg skulle si dette, men statsminister Erna Solberg (H) har noe å lære av USAs president Donald Trump.

Han har rykte på seg for å være brutal med sin berømte frase «you’re fired!».

Når man har en justis- og integreringsminister som bruker den retorikken Sylvi Listhaug har tatt i bruk, så fremmedgjør og generaliserer man ulike folkegrupper mer enn man skaper trygghet i samfunnet.

Det skjer i Listhaugs siste stunt, en Facebook-post fredag 9. mars med et bilde som viste maskerte, væpnede menn og teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Da trenger vi en leder som kan ta ansvar for sine egne regjeringsmedlemmer. Listhaugs retorikk fører til økt fremmedfrykt og utrygghet, kanskje spesielt for dem som har innvandret til Norge.

Jeg savner en statsminister som er tydelig på at retorikk som er splittende og høyrepopulistisk, ikke tolereres.

En leder som kan være tydelig på når en har gått for langt.

Først mandag kom det en beklagelse fra statsministeren. Beklagelsen kom for sent, og beklagelse er heller ikke nok i en så alvorlig sak.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

På andre siden av Atlanteren har de en president som sparker folk når det passer ham.

I og med at stabilitet er viktig for et land, er ikke dette en praksis vi ønsker oss i Norge. Likevel trenger vi en handlekraftig leder som kan ta et oppgjør med usunn retorikk og si at nok er nok.

Erna, nå er det på tide at du tar ansvar og sier: «Listhaug, you’re fired!»

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Flere Si ;D-innlegg om dette?