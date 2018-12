Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Kjæresten min ønsker seg bare at jeg kommer på besøk

Kjæresten min har nettopp flyttet hjemmefra, langt vekk fra meg. Vi savner hverandre og er veldig lei oss, men jeg har funnet ut at jeg kan dra på besøk til ham i julen, og da har jeg tenkt å gi ham noe som betyr noe. Problemet er at jeg ikke aner hva jeg skal gi ham. Han sier at han bare ønsker seg at jeg kommer på besøk, men jeg føler at jeg må gi ham noe også. Hva kan det være?

Jente (17)

Det er trist når kjæresten er så langt unna. Jeg kan godt forstå at dere savner hverandre, og at det han ønsker seg mest av alt, er at du kommer på besøk. Det er en kjempefin presang å få at du faktisk kommer på besøk. Det koster jo litt å reise, så det å bruke pengene på det, høres ut som en god prioritering.

Kanskje er du enig med meg i at gode opplevelser er mye viktigere enn ting? Den opplevelsen han får når du kommer på besøk, betyr mer enn enhver annen gave.

Om du likevel fortsatt føler at du vil gi ham en liten pakke, kan det jo være en liten ting som får ham til å tenke på deg. Det trenger ikke å koste så mye. Det kan være alt fra et bilde av deg til en liten nøkkelring med hjerte på eller noe tilsvarende. Han får jo den beste julegaven når du kommer på besøk!

Jeg ønsker dere en riktig hyggelig jul!

Vennlig hilsen Anne

Hvorfor ha sex?

Hvorfor er sex så viktig?

Jente (13)

Sex er viktig av flere grunner. Sex er en måte å vise at en er glad i for eksempel en kjæreste på. Sex er noe som knytter en tettere sammen med andre, et slags intimt bånd.

Sex er også viktig fordi det gir oss nytelse og glede. Mange vil synes det er deilig og en måte å være god mot seg selv på. Mange vil også oppleve en større ro og kjenne seg mer tilfredse.

Andre ganger kan en ha sex for å lage barn, selv om dette er et mindretall av gangene. Hvis bare det var grunnen, tror jeg mennesker hadde hatt langt mindre sex.

Når puberteten setter i gang, starter kroppen din å produsere mer av en rekke hormoner som gjør deg mer nysgjerrig på egen kropp og seksualitet. Sex er mye forskjellig, og en kan ha sex med seg selv eller en partner. Grunnene til å ha sex varierer. Etter hvert som du vokser og utvikler deg, vil du finne svar på hvorfor du ønsker å ha sex.

Vennlig hilsen Anders

Jul i nytt fosterhjem

Det er snart jul, og jeg har nettopp flyttet til et fosterhjem. Jeg hater julen mer enn noe annet. Jeg har ignorert alt av spørsmål fosterforeldrene mine har kommet med knyttet til jul, vil bare at det skal bli januar snart!

Hver gang jeg tenker på jul, får jeg en skikkelig ubehagelig følelse, men vet liksom ikke hva det kommer av. Det er mye stress, og tanken på at jeg skal feire jul et sted hvor de gjør alt helt annerledes enn det jeg er vant til, er overveldende.

Og alle skal liksom være så veldig hyggelige i julen, og det orker jeg ikke. Hva burde jeg gjøre?

Gutt (15)

Det å skulle feire jul på en helt annen måte enn du er vant til, kan jeg forstå er vanskelig. Du forteller om en ubehagelig følelse når du tenker på jul. Når det er jul, blir det ekstra tydelig at det er store forskjeller i ulike familier, og alle familier har jo jul på sin spesielle måte. Jeg vil tro at du også er lei deg når du nettopp har flyttet i fosterhjem. Da blir kontrasten stor mellom alt fokus på julehygge og hvordan du har det inni deg. Det er ikke så rart at du da ønsker at det bare skal være over.

Den ubehagelige følelsen du får, kommer kanskje av både savn av familien din og usikkerhet på hvordan det blir å være i den nye familien?

Det er helt greit at du gleder deg til julen er over. Julen varer ikke så lenge, og om noen dager er det over. Tror du at du kan greie å si til fosterforeldrene dine at julen er litt ekstra vanskelig for deg, og at alt er veldig nytt og uvant nå? Da kan de forstå deg bedre, og det kan bli lettere for både deg og dem.

Jeg ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen Anne

Hvordan kan jeg ta igjen?

Hvorfor er det forventet at jeg skal respektere de som ikke viser meg respekt? Jeg får beskjed om å være snill mot en jente som kalte meg stygg, men jeg har mest lyst til å si noe slemt tilbake. Det virker så pysete ikke å skulle ta igjen.

Gutt (16)

Du skal ikke godta at denne jenta kaller deg stygg. En vanlig reaksjon ved slike kommentarer er å bli såret og få lyst til å ta igjen.

Samtidig er det viktig å respektere henne. Det å respektere henne betyr ikke at du er enig i det hun sier, men at du aksepterer at hun tenker, føler og oppfører seg annerledes enn deg selv.

Det er viktig å gi beskjed til henne om at hun går over dine grenser. Samtidig kan du ikke ta igjen akkurat på den måten du føler for. Det vil si at du er nødt til å respektere lover og regler.

Hva om du heller sier fra til henne om hva det gjør med deg at hun kaller deg stygg? At du er ærlig og sier at du blir opprørt, sint og trist, og at hun må stoppe med det hun gjør. Det kan hende det holder. Om hun fortsetter, er det lov å sette ned foten og gi enda klarere beskjed.

Det å oppnå respekt ved å oppføre seg trakasserende og/eller truende slik at andre skal bli redde, er faktisk det motsatte av respekt. Det er frykt, og om folk er redd deg, vil de miste respekten for deg.

Det er mennesker som tør å være åpne og sårbare, som ofte er de tøffeste, fordi det er vanskelig å innrømme at livet kan være vanskelig. Den enkleste måten å reagere på når en blir såret, er å bli tøff, hard og ufin tilbake. Iblant kan det være nødvendig, men som en grunnregel kommer en ikke så langt med det i livet.

Vennlig hilsen Anders

