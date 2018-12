Sarah Zahid om hatprat: – Jeg savner flere sikkerhetstiltak mot trusler og vold

Fakta: Si; Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Sarah Zahid (22) er forfatter, student og samfunnsdebattant.

– Hvilke saker er du opptatt av?

– Kampsakene mine er grunnleggende rettigheter for de sosialt utsatte, enten det er snakk om flyktninger, innvandrere eller rusavhengige. Altså mennesker som ikke føler tilhørighet til storsamfunnet.

– Hvordan er det å kombinere studier med samfunnsengasjement?

– Jusstudiet handler mye om rettigheter og rettferdighet og kan på mange måter føre til enda mer samfunnsengasjement. Men det er klart at intense eksamensperioder krever mye tid og fokus, noe som gjør at man ikke alltid har tid til å holde seg oppdatert og skrive lange debattinnlegg.

– Hvordan opplever du debattklimaet?

– Jeg opplever det som ganske fritt og åpent, men ikke optimalt. Det er potensial for forbedring, og jeg mener vi som samfunn må bidra til et debattklima som motvirker hat og fremmedfiendtlighet.

– Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått på en tekst du har skrevet?

– Det må være en e-post fra Carsten Jensen, hvor han skriver om viktigheten av minoriteters stemme i en lite nyansert debatt. Det hender at usaklige og stigmatiserende kommentarer demotiverer meg, men så er det andre tilbakemeldinger som minner meg på hvor viktig det er å ytre seg og bidra til en mangfoldig og demokratisk debatt.

– Hva er den morsomste tilbakemeldingen du har fått?

– En eldre kvinne som skrev på Facebook-veggen min at jeg «tok» norske studieplasser, og at nordmenn ikke vil ha meg her. Det er den morsomste tilbakemeldingen jeg har fått.

– Er det noe du savner eller føler at mangler i norsk samfunnsdebatt?

– Jeg savner flere sikkerhetstiltak mot trusler og vold. Det er skremmende mye hat i kommentarfeltene som hindrer en saklig debatt. Det er viktigere å beskytte den som blir utsatt for trusler og trakassering, enn å la trangsynte netthetsere ytre seg fritt og uten konsekvenser.

– Hvilke råd har du til dagens samfunnsengasjerte ungdommer?

– Aldri la usaklighet og hets redusere ditt brennende engasjement.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

– Etter å ha skrevet debattinnlegg nesten månedlig har jeg erfart at det alltid vil være noen som er veldig enig eller veldig uenig. Men det viktigste er din egen intuisjon og følelse av rettferdighet.