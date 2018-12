Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Claudia Josef (23) var en av de første i rom-miljøet som fullførte videregående skole i Norge.

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Det beste valget jeg gjorde i tenårene var å fullføre videregående selv om det var tøffe perioder hvor jeg holdt på å gi opp.

– Hva var det verste valget du gjorde?

– Det var å ikke gjøre mer av det jeg elsket, som er å danse! Fordi det er et talent jeg er født med som jeg skulle ønske jeg fikk utviklet mer.

– Hvilken person betød mest for deg i ungdommen, og hvorfor?

– En person som betød mye for meg i ungdommen var min storesøster. Hun var den jeg så opp til, og hun ga meg motivasjon til å fullføre skolen.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Jeg vet at det å være ungdom kan være utfordrende. Det er vanskelig å være seg selv og stå for det du mener. Mitt tips er: tør å være deg selv, si det du mener og ikke vær redd for å skille deg ut. Ikke gjør det «alle» andre gjør, men ta egne valg.

– Et annen tips er å tenke smart over valgene du tar fordi valgene du tar som ungdom følger deg også i fremtiden.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

– Jeg har hatt både negative og positive erfaringer. De negative har gjort meg sterkere og de positive har lært meg å sette mer pris ting.