Dette innlegget er et svar til Lukas Andersen (19), som på Si ;D 7. februar kritiserer Rikshospitalet for dårlig behandling av transpersoner.

Kjære Lukas,

Det gjør sterkt inntrykk på meg å lese hvordan du har det. Jeg synes det er ekstra trist at du opplevde å ikke få støtte og hjelp fra helsetjenesten da du trengte det.

Det er vanskelig for meg å si hva som vil være riktig behandling og oppfølging av den ene eller den andre pasienten. Men jeg forventer at alle som kontakter helsetjenesten skal bli møtt med verdighet, respekt og forståelse.

Alle skal få god hjelp og støtte når de trenger det.

Dette er særlig viktig i møtet med sårbare barn og unge, spesielt når det er snakk om et tema som det har vært liten åpenhet om og forståelse for i samfunnet.

Her tror jeg vi kan bli flinkere. Vi følger opp dette på to måter: Vi skal lage nye anbefalinger om behandling av kjønnsdysfori for å sikre at alle får god behandling. Vi skal se på hvordan vi kan organisere behandlingstilbudet på en bedre måte.

Det er Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene som jobber med dette nå.

Jeg kan love deg at jeg følger nøye med på dette viktige arbeidet.

Vi må få på plass et best mulig helsetilbud for alle som trenger hjelp med sin kjønnsidentitet.

