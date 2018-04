«Hvorfor er du veganer?» Det spørsmålet får jeg ofte.

Svaret mitt vil ofte være noe sånt som at jeg bryr meg om dyrs rettigheter, miljøet og min egen helse. Med all den kunnskapen jeg har om temaet, så gjør jeg det med glede.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Tenk stort, start i det små

Selv om jeg kun er én person som tar avstand fra utnyttelsen, så tror jeg virkelig at mine valg er med på å forandre verden.

Om forandringen kun er for menneskene og dyrene i hjemlandet mitt eller i mitt lokalmiljø, så er det nok. Jeg bidrar. Jeg tenker stort, men starter i det små.

Når vi lærer om mennesker som i løpet av historien har gjort en forskjell, så har det vært mennesker som har vært kritisk til samfunnet de lever i.

Mennesker som har klart å se samfunnet utenfor boblen de levde i.

Når vi leser i historiebøkene, har vi lett for å tenke at vi ville gjort akkurat det samme hvis vi var i samme situasjon. Kanskje fordi vi i dag er klar over problematikken som på den tiden ble løftet.

Men når vi lever i samfunnets boble, så er det lettere å bli påvirket fra alle kanter.

Når vi lurer på hva de tenkte på da de lot Hitler komme til makten, eller da man testet produkter på levende mennesker, er det ikke da litt naivt å gå rundt og tro at alt er bra i dagens samfunn?

Dyrs rettigheter

Selv om mye har skjedd, har vi fortsatt en lang vei å gå.

Den underliggende tanken om at mennesket er overordnet naturen og dyrene, har ført til at vi har utnyttet dyrene uten å ta hensyn til deres lyster og følelser.

Peter Singer er en kjent filosof som har engasjert seg i å motvirke dette.

Han mener at å diskriminere andre individer eller grupper basert på deres artstilhørighet, er feil.

Sagt på en annen måte: vi har ingen rett til å utnytte og misbruke andre dyr.

Jeg har fått inntrykk av at de fleste er for dyrs rettigheter, men at man i praksis ikke handler etter det. Men det er faktisk viktig å innse at den wienerpølsen du kjøpte på Narvesen i går, tidligere har vært en del av en gris som kun ønsket å leve et godt og langt liv.

I fremtiden kommer mennesker til å se tilbake på vår tid mens de lurer på hvordan vi kunne utnytte livene til uskyldige dyr for å få mat vi egentlig ikke trenger, for å overleve.

Vi kan fortsatt nyte livet og ha fantastiske matopplevelser med deilige smaker uten animalske produkter. Det er for eksempel lettere enn noen gang å spise plantebasert.

Dessuten trenger det ikke være helt svart-hvitt. Det er bedre at du gjør noe enn ingenting.

Start med å kutte ut kjøtt et par ganger i uken og ta det derfra.

Jeg vet ikke med deg, men jeg har i alle fall lovet meg selv å være på den riktige siden av historien. Det er derfor jeg gjør det jeg gjør. Det er derfor jeg er veganer.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.