Det er ikke noe nytt at tenåringsjenters interesser sees på som fjollete og mindreverdig. Alle som har vært fans av artister som One Direction og Justin Bieber, kjenner igjen latteren og hoderistingen og de mange, nedlatende kommentarene om at det ikke er ordentlig musikk.

«P3-formatert pop»

Etter debutalbumet som kom i fjor, har Harry Styles lagt ut på en verdensturné, og hans konsert i Oslo Spektrum ble anmeldt av Dagbladet og Aftenposten.

I Dagbladets anmeldelse skriver Kim Klev at Styles i sine mest «inspirerte øyeblikk slår et slag for den voksne popmusikken», når han covrer Fleetwood Mac-låten «The Chain».

«Hvem hadde vel trodd at et gammelt boyband-medlem skulle bli til en ganske så ålreit ambassadør for den slags voksenpop?»

Hvem hadde vel trodd at Harry Styles, og ikke minst hans skrikende tenåringsfans, kunne like ordentlig musikk?

Når da Harry Styles debutalbum minner mer om Elvis enn Bieber, som Kim Klev skriver, kan han da umulig ha trivdes i One Direction, med deres «P3-formaterte pop».

Man må kunne anerkjenne at det går an å like både P3-pop og ordentlig musikk, men det er tydeligvis fortsatt utenkelig for mange.

Var du der, Gjestad?

Det er det i alle fall for Aftenpostens anmelder Robert Hoftun Gjestad. Om konsertens åpningssang «Only Angel» skriver han at den «satte standarden for en kveld som handlet mer om drivende rock enn pur pop, og de hylende jentene måtte raskt finne seg i å lytte mer til tung gitar enn bare å skrike».

Er det virkelig så utenkelig at de hylende jentene faktisk også liker tung gitar? Eller er det så umulig å anse disse hylende jentene som noe annet enn en tanketom saueflokk?

Gjestad presterer også å skrive at Harry Styles «svarte med å gi blodfansen en del ting de ikke brydde seg særlig om, men til slutt nok hits, show, og smil».

Var du der, Gjestad? For det var jeg, sammen med de andre blodfansene. Og jeg kan love deg at det var svært lite vi ikke brydde oss om. Tro det eller ei, vi tenåringsjenter drar på konsert med en artist fordi vi liker denne artistens musikk.

Jeg vil dra det så langt som å påstå at tenåringsjenter som liker musikk, er akkurat som andre mennesker som liker musikk.

Jeg skjønner at dette er et vanskelig konsept for mange, særlig når man ennå skriver ting som at Harry Styles er i gang med transformasjonen «fra ungpikeidol til fullblods artist», som Gjestad skriver.

For nå som Harry Styles lager musikk som andre enn tenåringsjenter også kan synes er respektabelt, ja, da er han endelig på vei til å bli en ordentlig artist. Som spiller ordentlig musikk.

