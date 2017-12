Jeg er 15 år gammel. Jeg er samfunnsengasjert, reflektert og jeg har pågangsmot. Så lenge jeg kan huske, har jeg vært opptatt av det som skjer rundt omkring i verden.

Som 13-åring ble jeg medlem i URO, Plan International Norges ungdomsgruppe, hvor jeg ble kjent med fantastiske folk som delte engasjementet mitt.

Ikke tatt på alvor

Jeg jobber med ungdomsdeltagelse, kjemper for likestilling og barns rettigheter. Jeg bruker fritiden min på dette. Jeg brenner for dette.

Så når jeg leverer skjemaet om politisk fravær etter en reise til lærer, og vedkommende kommer med kommentaren: «Søtt at du bryr deg om politikk og sånt», blir jeg irritert.

Med den lille kommentaren bagatelliserer du arbeidet mitt, engasjementet mitt, meningene mine og alt jeg står for.

Dessverre er ikke dette et engangstilfelle. En stor del av den engasjerte ungdommen jeg kjenner, kan fortelle deg lignende historier; om kommentarer de har fått fra alt fra sine egne foreldre til noen av politikertoppene i Norge.

Barn blir altfor ofte ikke tatt på alvor. Vi opplever å bli sett ned på og at meningene våre ikke blir hørt.

Førte til lovendring

I høst var jeg en del av Plans ungdomsbevegelse som kjempet for å endre aldersgrensen på giftemål i Norge med kampanjen Wedding Busters.

Innen kampanjens slutt hadde vi nesten 9500 ungdommer i ryggen som krevde at loven skulle bli endret fra 16-årsgrense til absolutt 18-årsgrense.

I november kom gladnyheten om at regjeringen nå går inn for å endre ekteskapsloven, og det hele ble mulig fordi en gjeng med ungdommer gikk inn for det.

Dette er bare ett eksempel på viktigheten av ungdomsengasjement. Vi var målrettede, motiverte og bestemte, og på grunn av oss kommer norsk lov til å endres i 2018. Vi gjorde en forskjell, og vi var i hvert fall ikke søte.

