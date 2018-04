Ove Westermoen Haugvaldstad som studerer fysikk på første året, forteller i et Si ;D-innlegg 23. april at han savner mer fysikk i studiet, og at han lurer på om professorene i det hele tatt er interessert i studentene.

Ja, det er vi! Vi har allerede satt inn en rekke tiltak for å utvikle læringsmiljøet hos studentene og for å få bedre kontakt mellom studenter og forskere.

Alle studentene blir tidlig i første semester med på et todagers seminar hvor vi legger vekt på å bygge sosialt fellesskap mellom studenter og mellom studenter og professorer. Fakultetet, instituttene og studentforeningene arrangerer dessuten en rekke populærvitenskapelige foredrag og sammenkomster hvor studenter har muligheter til å høre på og snakke med forskere.

Matematikk og programmering først

Fysikkstudiet ved UiO er bygget opp slik at studentene til å begynne med lærer matematikk og programmering. På den måten blir de i stand til å løse avanserte fysikkproblemer med nødvendige verktøy.

Som Ove Westermoen Haugvaldstad peker på, tar det på denne måten litt tid før en kommer til den «spennende» fysikken i studiet, annet enn gjennom populærvitenskapelige foredrag og arrangementer.

Studentengasjement velkomment

Bachelorstudentene er velkommen til å utforske hva som foregår i forskningsseksjonene, og noen gjør det på eget initiativ. Mitt inntrykk er at dørterskelen til professorene er lav.

Dessuten har vi tilbudt studenter å være med på forskningsprosjekter både i semesteret og i sommerferien. Her får studentene muligheten til å komme i nær kontakt med forskere allerede i første studieår.

Vi vil anstrenge oss ytterligere for å skape møteplasser mellom studenter og fysikklærere utover det vi gjør i dag, og da er engasjement fra studenter som Ove svært velkomment! Studentmedvirkning er en svært viktig faktor for å skape motivasjon og et engasjerende læringsmiljø.

Her er innlegget Jøran Moen svarer på:

Les flere innlegg om studenter og utdanning:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.