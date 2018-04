Jeg er lei av at kommunen kun ser meg som et søknadspapir og en utgift | Marie Flaatten

I Norge blir 122 funksjonshemmede plassert på sykehjem årlig. Av disse er 20 tvangsplassert. Er dette greit?

Retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) skal gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til et selvstendig liv. Hver kommune får midler øremerket BPA. Kommunen har selv ansvar for timetildeling og organisering, noe jeg mener de ikke burde hatt.

Loven åpner for ulik tolkning. Det fører til at BPA blir nedprioritert, særlig i kommuner med dårlig økonomi.

Noen kommuner velger å sende personer med fysiske utfordringer på institusjoner med flertall av personer med psykisk utviklingshemming. Slik kveles drømmer og ambisjoner.

Alle trenger et miljø som er tilpasset sine behov, der man får utvikle de evnene man har. Å tilbringe mye tid med mennesker som er betydelig lavere kognitivt fungerende, påvirker sosialisering. Dermed svekkes utviklingen, og livskvaliteten synker.

Nå ønsker vi funksjonshemmede å bli tatt på alvor! Vi vil være ressurser for samfunnet og ha frihet til et verdig liv.

Jeg mener det er galt at funksjonshemmede ikke får nok BPA-timer til å leve aktive liv basert på egne valg.

Det må bli slutt på å måtte prioritere bort sosialt liv og skolegang for å ha nok assistenttimer til å dekke det grunnleggende. Jeg er lei av at kommunen kun ser meg som et søknadspapir og en utgift.

Jeg tror NAV vil skape et likere og mer rettferdig BPA-tilbud om de overtar ansvaret. Håpet er at NAV vil sette menneskeverd i fokus. Nå krever vi endring!

