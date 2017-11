Fraværet har gått ned, men det er ikke verdt det

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Forrige mandag kom fraværstallene for skoleåret 2016–2017 ut. Samtidig kom en vurderingsrapport av fraværsgrensen, med navnet «Fraværet er redusert, men…», muligens den beste oppsummeringen av fraværsgrensens effekter i én setning.

Spørsmålet er da hvordan Henrik Asheim, statsrådsvikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, med slik brask og bram kan hevde utelukkende at den fungerer?

Stresser nok fra før

Norske videregående elever er flinkere, mer pliktoppfyllende og mer stresset enn før. Vi hører stadig om elever som prøver så hardt å være flinke, å oppfylle forventningene, at de blir syke.

Parallelt med dette finnes det visst en idé om at norske elever skal underlegges enda flere strenge og rigide systemer.

Så vet jo jeg, og forhåpentlig de fleste andre, at hverken Henrik Asheim eller skolen ikke ønsker norske elever noe vondt. De ønsker rett og slett bare å få ned fraværet og å gjøre den skolen mer produktiv.

Produktivitet er vel og bra, men når vi vet at vi har en elevbase som er stresser seg syke i en alder av 16, er det da forsvarlig å øke produktiviteten? Nei, for vi er ikke roboter, vi er ungdommer.

Misbruker tallene

Henrik Asheim var på alle nyhetskanalene for å juble over suksessen som er fraværsgrensen. Det er én ting. Men det som irriterer meg mest, er at han tør å si at denne har hjulpet de svakeste.

Grunnen til at han «tror» dette, er fordi de med allerede høyest fravær har hatt den største nedgangen.

Asheim har bare glemt en ting: Vurderingsrapporten konkluderer med noe annet. Den konkluderer med at fraværsgrensen rammer forskjellige elevgrupper ulikt, og at mange av de «svakeste» ikke har godt av fraværsgrensen i det lange løp.

Uante konsekvenser

FAFO-rapportens mest interessante aspekt forteller om de indirekte konsekvensene av grensen. Den oppsummerer med at skolenes individuelle integritet er sårbar, fordi reglementet praktiseres såpass ulikt.

Den konkluderer også med at regelen har ført til for stor ressursbruk hos, i første omgang, fastleger. For det man i praksis har gjort er å sette en prislapp på å være syk.

Jeg tror ikke at det hjelper de svakeste, og det tror jeg ikke du gjør heller, Asheim. Mens fraværet har gått ned (til alles store overraskelse), så betaler elevene ganske mye for det, metaforisk og bokstavelig.

Så for å fortsette der FAFO slapp: Fraværet har gått ned, men det er ikke verdt det.

