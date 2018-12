Som tillitsvalgte i Elevorganisasjonen møter vi ofte på elever med rare historier og opplevelser fra sin skolehverdag.

Elever som blir fortalt at de burde velge yrkesfag fordi de ikke har de beste karakterene eller studiespesialiserende fordi de har det høyeste snittet på trinnet.

Økt kompetanse er ikke alt

Privat

Elever opplever at holdningene blant mange rådgivere er gammeldagse. Rådgivere ved norske skoler trenger en ny kultur. En kultur som setter seg mer inn i den enkelte elevs situasjon, fremfor å dømme ut fra klisjeer.

Noen mener at løsningen på problemet er å øke kompetansen til norske rådgivere, og dette er sikkert ikke feil, men økt kompetanse er ikke alt. Først og fremst trenger den norske rådgivningstjenesten en holdningsendring.

Samfunnet vårt er i konstant vekst, og mens skolen og næringslivet skyter inn i fremtiden, sitter rådgiverne på benken og suger på gamle drops mens de leser utgåtte informasjonshefter.

De norske elevene fortjener rådgivere som kan gi dem faktiske råd basert på deres ønsker og deres kvaliteter.

Vi trenger flere fagarbeidere enn statsvitere

Rådgivernes jobb er overflødig hvis man uansett ender opp med å anbefale elever med over 4,5 i snitt å gå studiespesialiserende, mens de under skal gå yrkesfag. Da kunne vi like godt spart oss de pengene og heller investert i avkrysningsskjema for elevene.

Rådgivernes holdninger overføres også til resten av samfunnet og er med på å stigmatisere yrkesfag. Man trenger mange flere fagarbeidere enn man trenger statsvitere, og det er på tide at rådgiverne innser dette. Prognoser viser at vi innen 2035 kommer til å mangle over 90.000 fagarbeidere i Norge.

Dette er grunnen til at WorldSkills Norway har satt i gang prosjektet Yrkesfagenes år 2018, som er et utrolig bra tiltak, men det vil være nytteløst hvis ikke kjernen i problemet endrer seg. Nemlig de som skal forme fremtiden vår.

Avstigmatiser yrkesfag

Mange undervurderer viktigheten av en god rådgivningstjeneste og innser ikke hvor fatale konsekvenser et feilvalg kan ha. Dette gjelder både for den enkelte elev, men også for samfunnet som helhet.

Rådgivningstjenesten henger etter og må begynne å tilpasse seg utviklingen i samfunnet. Norge trenger flere kompetente fagfolk, og dette må ikke dagens rådgivere stå i veien for.

Tvert imot må rådgiverne få en aktiv rolle i kampen om å avstigmatisere yrkesfag, og de må sørge for at videre studier blir valgt på grunnlag av elevers ferdigheter og interesser, og ikke karakterer.

Så spytt ut dropsene og få nesen opp fra informasjonsheftene. Elevene trenger dere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.