Respekt og toleranse er ord som venstresiden med glede smykker seg med. Likevel er det sjelden man som meningsmotstander blir møtt med de samme verdiene.

Gang på gang har jeg blitt møtt med «du er jo faktisk ganske hyggelig for å være med i Frp, det hadde jeg ikke trodd.»

Jeg har opplevd å bli spyttet på i FpU-genseren min, blitt kalt nynazist på skolebesøk og mistet flere nære venner på grunn av min partitilhørighet. Sånn ønsker jeg ikke at vi skal ha det.

Jeg skriver ikke dette innlegget for å sutre eller angripe noen. Jeg skriver det heller ikke fordi jeg er så fryktelig opptatt av å bli likt. Men jeg skriver fordi jeg ser en del tendenser i samfunnet som jeg gjerne skulle vært foruten.

Som medlem av Fremskrittspartiet er det ett ord som er viktigere for meg enn noe annet: frihet. Frihet til å elske den man vil, frihet til å ta egne avgjørelser, til å leve et trygt og godt liv og ikke minst friheten til å engasjere seg i samfunnet.

Jeg har venner som har mottatt stygge meldinger og trusler fra sine "venner" når de har trykt "interessert" på et Facebook-arrangement med FpU. Jeg møter stadig unge på skolebesøk som sier de er enige i politikken, men ikke tør å melde seg inn fordi de er redde for å miste venner eller motta trusler.

Dette er holdninger som både overrasker og provoserer meg. Det er helt greit at vi har forskjellige meninger, uenighet er bare sunt! Men når stadig flere ungdommer er redde for å engasjere seg i frykt for å bli møtt med slike fordommer, mener jeg vi har et problem.

For hvis vi ikke kan møte våre meningsmotstandere med respekt, da er vi på vei mot et samfunn hvor ytringsfriheten er under press. Politikere er mennesker de og, og det må vi ikke glemme.

Derfor vil jeg oppfordre alle til å tenke seg om en ekstra gang før man slenger kjipe kommentarer til ungdom som engasjerer seg politisk. Det er vi som er fremtiden, og det finnes mange verre ting man kan bruke tiden sin på enn å investere i sin egen fremtid.

Jeg heier i hvert fall på all ungdom som ønsker å engasjere seg, uavhengig av partitilhørighet.

