Det er ikke en hemmelighet at forsøpling er et stort problem i dagens samfunn. Ifølge naturvernforbundet havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav hvert år, og dette er rett og slett ikke greit.

I FNs bærekraftsmål står det klart og tydelig at vi må “handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem”. Vi kan ikke ignorere dette!

Plogging

Derfor arrangerer Trondheim Katedralskole nå en bærekraftsfestival. Under festivalen har alle fagene fullt fokus på FNs bærekraftsmål. Blant annet skal elevene "plogge" i kroppsøvingen.

Kort forklart er "plogging" å plukke søppel mens du jogger. Trening med mening blir det også kalt. Konseptet ble startet opp av svenske Erik Ahnström, som hadde sett seg lei av alt søppelet som lå og fløt i Stockholm.

Privat

Enkelt tiltak

Når elevene på skolen vår drar på joggetur, tar de med seg en pose og kanskje et par hansker og plukker søppel på veien. For det skal ikke så mye til. Dette er et enkelt tiltak som kan være med på å forebygge dagens forsøplingsproblem.

Hvis du har tenkt deg på joggetur, en rolig spasertur i marka eller kanskje du bare er på vei til skolen, kan du fortsatt være med og gjøre en forskjell.

Dersom du for eksempel ser en plastflaske liggende på bakken, kan du tenke deg at det tar hele 450 år før flasken blir nedbrutt, mens det tar deg kun et par sekunder å plukke den opp.

Knebøy og søppel

Når du plogger, slår du to fluer i en smekk. Hvis du allerede har tenkt deg ut, kan du like godt bare ta med deg en pose og et par hansker.

Med plogging kan du også kombinere kondisjonstrening med en styrkeøkt, hvis du for eksempel tar en knebøy for å plukke opp søppel du finner på veien.

Du redder altså miljøet og får en god treningsøkt med på kjøpet. Vinn-vinn!