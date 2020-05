SSB kunne mot slutten av april fortelle oss at de økonomiske utsiktene går fra usikre til katastrofale. Derfor er regjeringens og Stortingets støtte til næringslivet og arbeidstagere betryggende for alle som er i, eller på vei inn i, arbeidslivet. Slik enighet på tvers av partiene i krisetider er enda et prakteksempel på det tillitssamfunnet vi har i Norge.

Vår respons på kriser må inneholde den samme tilliten som landet vårt er bygget på, men det er ikke tilfellet i dag. For mens politikerne har vedtatt krisepakker og nødreguleringer, har de glemt å sette nødvendige krav til støtten.

Krisepakker til skatteparadis

Årlig mister Norge 10 milliarder i skatteinntekter på grunn av bruk av skatteparadiser. Land som Danmark, Frankrike og Polen har innført regler om at penger fra krisepakker ikke skal gå til selskaper forbundet med skatteparadiser. Dette ble gjort for å sikre at samfunnets ressurser skulle gå til å sikre de selskaper som ser på seg som en del av vårt samfunn.

For hvis et selskap ikke er villig til å betale våre skatter, skal vi vel ikke gi dem støttepakker i krisetider? Mange vil med dette og andre krav til næringslivet respondere med ramaskrik om at det ikke er tiden til å nøle, men la dere ikke lure.

Velferdsskapende næringsliv

Dette er de samme som har innført uforholdsmessig mye krav for «rettferdighet» på dem som mottar trygd eller sykepenger i vårt land. For når det handler om en fattig familie med syk mor som misbruker systemet for hundrelapper fra staten, skal alle midler brukes, men med selskaper som snyter millioner, skal vi takke og bukke for deres innsats i krisetider.

Norge må slutte å gi krisestøtte til selskaper i skatteparadiser i denne og fremtidige kriser. La oss støtte opp om vårt velferdsskapende næringsliv og se hvor mye skatteparadisene hjelper dem nå som de trenger oss.

