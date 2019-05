Forrige uke fikk Norge besøk av Li Zhanshu, formann i Kinas folkekongress. Flere organisasjoner og enkeltpersoner demonstrerte, blant annet Den norske uighurkomiteen og Amnesty.

Petter Eide (SV) og Guri Melby (V) var kledd i t-skjorter hvor det sto «frihet» på kinesisk og norsk. Jeg skulle ønske de fikk mer oppmerksomhet, og at de norske politikerne turte å gå hardere ut mot Kina.

Hvem er uigurene

Jeg får forholdsvis ofte spørsmål om hvor jeg kommer fra, eller hvor min familie kommer fra. Når jeg forklarer at jeg er norsk og uigur, får jeg mange forvirrede reaksjoner. For hvem er uigurene?

De, eller vi, er en folkegruppe og etnisk minoritet, hovedsakelig i Øst og Sentral-Asia.

I Xinjiang-provinsen i Kina bor det rundt 10 millioner uigurer. I Norge omtrent 2500.

Konsentrasjonsleirer i Kina

Uigurene praktiserer primært islam, og dette har skapt problemer for uigurer bosatt i Kina. Nå for øyeblikket er det ramadan, og de kinesiske myndighetene gir muslimer begrensninger eller nekter dem å praktisere islam.

Uigurer er også under intens overvåking og noen må ta DNA-prøver og biometriske prøver.

Vi vet i tillegg at det er rundt en million uigurer fanget i leirer hvor de er tvunget til å fornekte sin kultur, religion og identitet. Men ettersom de kinesiske myndighetene har mye sensur på denne informasjonen, kan tallene være høyere.

Umenneskelig

I leirene skal uigurene konvertere til den Han-kinesiske kulturen.

Det er sagt at alle uigurer har minst én slektning som er eller har vært i disse leirene.

Selv har jeg en onkel i Kina. Jeg vet ingenting om hans status. Han kan være død, for alt jeg vet.

Disse leirene har Xinjiangs myndigheter drevet siden 2014. Dette er et brudd på menneskerettighetene og rett og slett umenneskelig. Kina prøver å rettferdiggjøre internering ved å si at det er på grunn av islamsk ekstremisme, noe som helt klart ikke gjelder alle uigurer i leirene, men et svært lite mindretall.

Krev mer fra våre politikere

Jeg har mye respekt for Den norske uighurkomiteen og for det arbeidet de gjør sammen med World Uyghur Congress. De gjør veldig mye for uigurfolket i Norge, og det er betryggende å vite at det finnes mennesker rundt deg som arbeider for å bevare den kulturen du kommer fra.

Jeg håper Petter Eide og Guri Melby, sammen med Amnesty, kan føre til mer handling og mer kunnskap hos det norske folk om hva som skjer i Kina.

Dette er en ufattelig viktig sak som flere må vite om, og som står mange veldig nært. Vi er nødt til å kreve mer av politikerne våre!

Når vi vet det vi vet, kan vi ikke avstå fra å konfrontere det!

