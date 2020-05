På 17. mai sto kongefamilien på slottsbalkongen, og de kjørte deretter rundt i åpen bil i Oslos gater. De ble hyllet og fikk skryt for å være et flott symbol.

Vi andre dødelige vil aldri kunne vinke fra slottsbalkongen eller overraske folket på denne måten.

Arvet av pappa

Vi andre kan aldri bli det flotte symbolet som hylles av pressen. Uansett hvor mye du jobber for det, vil du aldri kunne bli det, med mindre du vinner hjertet til prinsesse Ingrid Alexandra eller prins Sverre Magnus.

Norge er kåret til verdens mest demokratiske land. Det er egentlig helt absurd, fordi landets statsoverhode har vært tiltenkt jobben siden han ble født. Hvordan kan vi kalle oss et demokrati, når han helt på toppen har arvet makten av sin far?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er helt feil at arvet status skal trumfe kompetanse og hardt arbeid. I hvilket som helst selskap ville ikke dette vært greit, men hos ledelsen i «Norge AS», går det tydeligvis an. Systemet er utdatert og henger igjen etter føydalsamfunnet. Adelen i Norge ble avskaffet for snart 200 år siden. Da er det vel på tide at kongen takker for seg?

Kongens oppgave er blant annet å være en representant for Norge i utlandet. Hvis du skulle lure på hva Norge egentlig er, har kongen selv svaret. I hans svært så berømte tale fra 2016 gir han tydelig beskjed om at Norge fremfor alt er mennesker. Dette betyr i bunn og grunn at han skal representere vanlige folk.

Ekspresspass

Problemet er bare at vanlige folk ikke arver status eller jobb. Vanlige folk som vil ha politisk makt, må stille til valg og trygle om at folk skal stemme på dem. Vil en ha makt, innflytelse og god lønn, er en nødt til å jobbe hardt og jobbe seg oppover til toppen. Monarken har derimot ekspresspass og slipper køen.

Privat

Den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge var på 47.290 kroner i 2019. Dersom du ganger dette med 12 måneder, får du litt over en halv million. Til sammenligning fikk kongeparet 12,1 millioner i apanasje i 2019. Jeg sier ikke at det ikke er greit å tjene så mye, men det provoserer meg at den jobben går rett til kongefamilien uten konkurranse.

Mange vil nå si «kongen har jo bare symbolsk makt». Symbolsk makt er da også makt! Med symbolsk makt følger også autoritet. Hvis du noen gang skulle møte på kongen, ville du mest sannsynlig kalt ham «Deres Majestet» og gjort hva som helst hvis han hadde bedt om noe.

Utdatert og urettferdig

Selv om kongen i praksis ikke bestemmer noe, leder han statsråd og må formelt godkjenne en lov som er vedtatt i Stortinget. Det er heller ingen garanti for at en fremtidig monark ikke blir fascist. Det er fullt mulig at vedkommende kan forandre Norge til det verre. Det koker ned til at det er unødvendig at monarken leder statsråd når han likevel bare skriver under uansett.

Det er bare å konkludere med at monarkiet er utdatert, urettferdig og unødvendig. Folkene på Slottet virker som samvittighetsfulle, søte mennesker, men realiteten er at du og jeg aldri kan bli Norges statsoverhode kun fordi vi ikke har blått blod. Er ikke det blodig urettferdig?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.