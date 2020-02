Thor Due/Natur og Ungdom

Søndag 2. februar skrev Odin Rønning (FpU) et innlegg i Aftenposten om at han ikke er et dårlig menneske selv om han spiser kjøtt, flyr og støtter oljenæringen.

Nei, Odin Rønning, du er ikke et dårlig menneske. Men du tar feil.

At flere og flere våkner opp og begynner å ta ansvar for egne utslipp og forbruk, er ikke et resultat av skam, men at det simpelthen er det rette å gjøre.

Ingen kan nekte deg å spise norsk kjøtt, men dersom vi skal sikre mat til en voksende verdensbefolkning, på en klode med stadig verre og villere klimaendringer, må vi produsere maten vår på en annen måte og spise annerledes enn vi gjør i dag, også i Norge.

Det hylekoret du hører er ikke et kor som ønsker å påføre deg skam, men et brøl mot politikere som fraskriver seg ansvaret for en global klimakrise, som kommer til å påvirke alle aspekter av livene vi lever.

Er med på å ødelegge

Miljøbevegelsen ønsker ikke at vi skal skamme oss over oljen. Vi ønsker å la den ligge.

Fordi norsk olje koker kloden. Fordi opp mot 97 prosent av utslippene fra oljen kommer når den brennes. Fordi oljeproduksjonen står for en fjerdedel av våre nasjonale CO2-utslipp. Fordi Norge selger klimagassutslipp til utlandet tilsvarende ti ganger våre årlige nasjonale utslipp.

Og fordi Norge alene står for over 1,5 prosent av verdens klimagassutslipp fra fossile energikilder.

Det betyr ingenting om norsk oljeproduksjon er «ren» sammenlignet med enkelte andre land. Faser vi ut oljeindustrien kan vi kutte mer klimagassutslipp globalt enn om vi kutter i alle andre sektorer i hele landet.

Du stemmer ikke på Frp dersom du er opptatt av klima og miljø. Når du stemmer på Frp, stemmer du for å fortsette å slippe ut enorme mengder CO2 på billige flyreiser, på å bygge vei og kjøre bil, på å bygge ned og ødelegge matjorden og naturen vår, på å gjøre det vanskeligere for den norske bonden å produsere bærekraftig mat, og du stemmer på å fortsette å tjene penger på å pumpe opp skitten olje og gass.

Forskerne forteller sannheten

Jeg har ikke tenkt til å be deg om å skamme deg for at du stemmer på Norges mest klimafiendtlige parti. Men dersom du allikevel kjenner et lite stikk av skam inni deg, så kanskje det faktisk er en reaksjon på at du egentlig vet at du tar feil. At du vet at det å fortsette å fly, forbruke og pumpe opp olje, ikke er det rette å gjøre dersom barna våre skal ha en sjanse til å leve like gode liv som vi har fått leve så langt.

Det er jo tross alt dere som er mest opptatt av ikke å skamme dere som snakker mer enn noen andre om skam.

Jeg er overbevist om at du, Odin, og alle andre som stemmer Frp, er gode mennesker, men gode mennesker kan også ta feil.

Å lytte til forskerne og ekspertene er ikke å påføre skam, det er å fortelle sannheten. Det er å gjøre det rette.

