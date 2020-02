Det har i løpet av de siste årene vokst frem en sterk motstand mot kjøtt og andre animalske produkter. En spørreundersøkelse gjort av Nationen blant ungdom i Sverige viser at antallet vegetarianere har tredoblet seg fra 2009 til 2017. Noen av disse påstår at de som spiser kjøtt eller andre animalske produkter, er «umoralske» og «dyrehatere».

Dette er muligens en smule overdrivende, men det beskriver noen skremmende tendenser vi ser blant mange, spesielt unge i samfunnet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Presser skam på oss andre

I dagens samfunn har man et hylekor av mennesker som prøver å påtvinge oss en moral som de fleste av oss ikke kjenner oss igjen i.

Vi blir påført kjøttskam, flyskam, oljeskam og skam for at vi ikke skammer oss nok. De eneste som har en grunn til å skamme seg, er dem som har et enormt behov for å presse denne skammen på alle oss andre.

Disse menneskene vil strupe landbruksnæringen og slutte med produksjon av kjøtt i Norge. De vil gjøre det vanskeligere for vanlige folk å leve livene sine, og de vil legge ned Norges viktigste og største næring: oljenæringen.

Det er vel og bra å være opptatt av miljø, det er også vi i Fremskrittspartiet opptatt av. Likevel er ikke løsningen å nekte folk å spise helt vanlig, sunn, norsk mat, og attpåtil påføre dem skam dersom de gjør det.

Det er mange mennesker som velger å avstå fra å spise kjøtt og det er helt greit, men kom ikke her og prøv å fortelle meg hva jeg skal ha på middagstallerkenen min.

Privat

Velg kortreist mat!

Det som vi forbrukere kan bli flinkere på, er å kjøpe produktene vi vet kommer fra den norske bonden, som er kortreist og som bidrar til verdiskapning i landet vårt.

Jeg er lei av at miljødebatten styres av moralister, som kun er ute etter å påføre folk skam. Vi må ha respekt for at folk lever ulike liv, med ulike middager og ulike måter å bidra til miljøkampen.

Jeg er opptatt av å ta vare på miljøet, og derfor stemmer jeg på Fremskrittspartiet. Jeg stemmer Fremskrittspartiet fordi norsk olje og gass er den reneste i hele verden, fordi vi skal fortsette å rydde havene våre for plast, og fordi vi skal fortsette å støtte den norske bonden og de lokale, gode råvarene. Miljøkampen vinnes ikke av moralister som påfører andre skam, men av handlekraftige politikere som faktisk tar ansvar.

Har du lest disse sakene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.