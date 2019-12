Hvordan vet jeg at jeg ikke sitter fast i en kristen boble? | Josefine Salome Schoeler

Er min kristne tro resultat av tvang? Sitter jeg uvitende på gudstjeneste etter gudstjeneste og lider meg gjennom preken etter preken?

Jeg vet ikke bedre, tenker kanskje noen. Jeg er bare en stakkars jente som ikke klarer å bryte med omgangskretsen min.

Etter min vurdering, er det slik deler av Kristen-Norge fremstilles i dag. Og det ble sterkt understreket i TV2s serie Norge bak fasaden.

Problematisk og fordomsfullt

I en «dokumentar»-serie som skal informere om norske lukkede samfunn, blir mitt trossamfunn sidestilt med, ikke bare usunne, men også kriminelle miljøer, som er tema for de andre episodene. Det er ikke rettferdig, hverken for meg eller de tusenvis av ungdommene som har det mer enn bra i Brunstad Christian Church (BCC), også kalt Smiths venner.

Slik jeg opplever det, er det uriktige påstander som spres, som bare bekrefter de fordommene jeg opplever fra andre.

I episoden uttalte en av TV2s ekspertkilder: «Man kan se på det som at de er i en boble, og innenfor denne boblen, innenfor menigheten og trossamfunnet, er det trygt og styrt av Gud, alt utenfor er styrt av det onde.»

Jeg deler ikke dette verdensbildet i det hele tatt. Kanskje noen oppfatter det på denne måten, det er også helt greit. Men det som blir problematisk, er når dette får definere hva som er kristen tro.

Hvorfor kristendom?

Det er trist at media fremstiller BCC så unyansert. Å underbygge stereotypier på denne måten, vil jeg faktisk ikke finne meg i. Jeg er en selvstendig og reflektert ungdom, som selv har valgt å være kristen.

Og hvorfor har jeg valgt det? Her får du et kristent ungdomsperspektiv.

Som ungdom i sin beste alder, er det ikke alltid like lett å stå for noe som skiller deg ut fra mengden. Sånn har i hvert fall jeg opplevd det. Man vil helst passe inn i skolegården ved å ha akkurat den jakken, være på akkurat den festen eller henge med akkurat den gjengen.

Da er det viktig å ha en omgangskrets som støtter meg i min tro og mine verdier.

I høst har det som kjent vært et par debatter rundt kristendom, og fler og fler uttrykker skepsis overfor religion.

Men min mening er at kristne verdier er en berikelse for samfunnet vårt. Ved å følge Bibelens ord lærer jeg å bli en god samfunnsborger, et menneske som setter sine egne behov til side for å hjelpe andre. Jeg lærer om ærlighet, rettferdighet, kjærlighet og godhet.

Personlig er jeg veldig takknemlig for at disse verdiene har preget min oppvekst. Og nå, som en helt vanlig 18-åring, merker jeg hvordan det å ha Bibelen som veileder, gjør livet mitt veldig mye enklere.

Hjelpeløse mennesker i en boble

Troen min gjør at hverdagens rutiner, oppgaver og hendelser får en større betydning – en betydning som går lengre enn meg og mitt. Selv om det kan høres kjipt ut, så er det å delta i frivillig innsats for andre barn og unge helt utrolig givende. I min menighet finner jeg fellesskap som er mer inkluderende og varmt enn de aller fleste andre miljøer jeg er i.

Selv om TV2 fremstiller oss religiøse som hjelpeløse mennesker låst i en boble, så er det ikke sånn for meg. Å leve etter de kristne verdiene gjør at jeg kan bli en bedre versjon av meg selv.

Det jeg ønsker er å bli et bedre medmenneske. Religiøs tro eller ikke – hvis dette er min boble, så kan jeg anbefale den på det varmeste!

