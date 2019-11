Stor guide: Slik blir du den perfekte tenåringsforelder! Forfattere: 400 ungdommer.

Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre? spurte vi ungdommen i Si; Ds skrivekonkurranse. Over 400 sendte inn sine svar, og vi har samlet de beste utdragene.

Kall det gjerne en oppskrift: Slik blir du en perfekt tenåringsforelder!

Dette må du IKKE gjøre!

«IKKE sammenlign ditt barndomsliv med vårt. Dette er IKKE 1970, dette er IKKE ditt liv!»

«Hvis tenåringene dine gjorde noe litt rart og morsomt da de var små, IKKE si det til vennene deres!»

«IKKE tving tenåringene din til å like tomat hvis de ikke liker det. For dem som ikke liker tomat, så er tomat VELDIG ekkelt.»

«IKKE tving oss til å ha på jakke når vi skal ut, spesielt med venner.»

«Tenåringsforeldre må IKKE bruke tenåringsord- eller begreper under noen omstendigheter.»

«Når dere blir sure for at det er noe galt med radioen i bilen, eller at telefonen ikke funker: Da hjelper det IKKE bare å trykke på masse knapper og vri på alle hjul som er der.»

«Slutt å støvsuge akkurat når vi spiller. Da står dere i veien og bråker sånn at man ikke hører noe.»

«Det er kanskje ikke så viktig å lukke alle dørene i et hus, men det er viktig å lukke døren etter at man har vært inne i et ungdomsrom. IKKE la døren stå åpen!»

«Når jeg faller, skulle jeg ønske du var der for å dra meg opp igjen. IKKE si: 'Var det ikke det jeg sa?'»

«IKKE tro at du har gått ut på dato. Du er fortsatt en viktig rollemodell.»

«Når vi er ute og henger, er de fleste av oss snille og greie. Men for mange av dere foreldre er vi små terrorister, og det blir DE avhørene når vi kommer hjem. Please, slutt! Gjør vi noe bøll, er det som regel ikke noe farlig. La politiet gjøre jobben sin selv!»

«Det er irriterende når mammaene plutselig må arrangere Tupperware-party og 15 damer sitter og skravler i ett kjør.»

«Neste gang du skal be tenåringen din om å komme til middagsbordet: IKKE si at de skal pause onlinespillet. Det er like mulig som å se en flokk med griser fly over huset ditt.»

Slik kan dere få en bedre dialog og hverdag

«Når mamma har satt seg ned og snakket med meg som om jeg er en venn, da lytter jeg.»

«Noe som vil hjelpe utrolig mye, er ikke å prøve å få tenåringen din til forstå, men heller prøve å forstå tenåringen.»

«Ofte når vi klager over at vi har mye skolearbeid, er det første dere gjør, å komme opp med en eller annen «genial» plan som skal redde dagen. Det vi egentlig trenger, er sympati. Ord som for eksempel «ja, du har fått altfor mye lekser denne uken», bekrefter det vi føler. Det gir oss en gyldig grunn til å være irriterte, noe en tenåring aldri takker nei til.»

«Ta alt med en KLYPE humor, ikke salt.»

«En kul forelder er noen man kan snakke om alt med. Noen man kan spørre om hjelp, og som er villig til å gi litt deg privatliv»

«Man blir utrolig flau når man har med venner hjem og foreldrene prøver å være kule og stiller utrolig mange spørsmål. Da kan man bli kjent som den som har utrolig kleine foreldre, og det er ikke noe gøy.»

«Snakk med tenåringen din i noen minutter om hva de synes om dere, og om hva dere burde gjøre for at dere alle skal ha det bra.»

«Om tenåringen kommer til deg for å klage over noe, har du mest sannsynlig gjort noe riktig. For da forventer og stoler vi på at dere kan vise oss litt medfølelse.»

«Husk å gi tenåringen din komplimenter, så han eller hun blir glad.»

«Om man som forelder skal få innblikk i tenåringens liv, må man også dele av sitt eget liv.»

«Mange ungdommer setter pris på å spise frokost eller middag sammen. Dere trenger ikke nødvendigvis å snakke med hverandre, men bare være i hverandres nærvær.»

«Det er viktig at foreldre interesserer seg for spillingen til barna sine. Mens andre driver med sport, er dette noen tenåringer sin fritidsaktivitet.»

«Prøv å se situasjonen fra tenåringens ståsted, og tenk på hvordan du selv ville håndtert dette som ung.»

Råd for mindre krangel og konflikt

«Selv om du har hatt en lang dag, og det kan føles som om jeg gjør alt verre og tester tålmodigheten din: Ikke gi meg opp.»

«Foreldre er flinke til mye rart, men masing og klaging er de absolutt best i!»

«En av de verste tingene moren og faren min gjør, er å kjefte og mase på meg med én gang jeg kommer hjem fra skolen, fritidsaktiviteter eller venner.»

«Om vi skal på fest, er en samtale på forhånd til hjelp. En skjennepreken i etterkant er, for å si det som Christian Kopperud i Side om Side, 'det dummeste du kan gjøre.'»

«Det er forskjell på å minne oss på noe og å mase. Vi har ikke hjernen til en gullfisk.»

«Noen av dere har en tendens til å pakke oss inn i bobleplast, for eksempel om det har vært en krangel i vennegjengen. Da skal dere på død og liv vite hver eneste lille detalj og forsøke å løse saken. Jeg vil oppfordre dere til å la oss tenåringer løse krangelen selv. Det ville jo vært synd å være avhengig av at mamma eller pappa hjelper oss med å ordne opp når vi er i 20-årene.»

«Slutt å mase, og ta meg på alvor!»

«Ikke mas for mye om at vi skal rydde rommet vårt. Det er bare vi som bruker rommet. Om vi ikke rydder etter at dere har spurt ti ganger, vil det bare si at vi liker å ha det sånn. Hadde vi ikke likt det, hadde vi tross alt ikke levd i det.»

«Når man har mye å tenke på, som prøver, lekser, skolen og venner, er det ikke så deilig med mye kjeft. Da får man mer å tenke på. Man blir kanskje litt lei seg og sliten, eller bare sur.»

«Jeg våkner til den forferdelige lyden av mamma som vekker meg 06:44! 16 minutter før jeg egentlig skulle bli vekket. Vet dere hvor mye 16 minutter søvn har å si?»

Dette må du vite om følelser

«Hvis barna dine oppnår dårligere resultater på skolen, er det viktig at du prøver å forstå hvorfor de sliter. Ikke få dem til å føle at de ikke er gode nok.»

«Mest av alt, husk å fortelle meg at dere er glad i meg.»

«Tenåringer har sterke følelser, og det som hjelper når vi er frustrerte, er å banne litt. Selv om tenåringen din banner mye, trenger du ikke være bekymret. Det er bare en fase.»

«Prøv ikke å klage altfor mye de første 10–15 minuttene når vi møtes. Start heller en samtale om hvordan det har vært på skolen eller noe sånt. Det er aldri koselig å komme hjem til en brølende mor eller far.»

«Dere skal ikke beskytte oss mot all motgang. Dere skal lære oss å håndtere den!»

«Støtt oss, uansett hva. Selvfølgelig ikke om vi stjeler eller bryter loven, men i hobbyer, kosthold, stil og legning.»

«Det verste ungdommer vet, er når foreldre sammenligner dem med andre ungdommer på deres alder eller eldre søsken. Når foreldre gjør dette, føler barna seg uønsket og mindre verdt. Istedenfor kan du snakke med tenåringene dine og prøve å forstå hvorfor ting er som de er.»

«Ingen bryr seg om nye klær, ny mobil eller sko. Det eneste vi vil, er å være glade, føle at vi er noe, at vi har en verdi. Vi vil bare bli sett.»

«Kjære mamma og pappa. Please, ikke bli sure på meg hvis jeg har gjort noe dumt. Vær der for meg, gi meg en klem og si at det kommer til å gå bra.»

«Foreldre må innse at det skjer mange ting bak kulissene som de ikke får med seg. Én dag for meg kan bli snudd opp ned raskere enn et hjerteslag. Jeg trenger at dere er der.»

Til slutt: Noen generelle råd

«Foreldre, PUST!»

«Dere er bra som dere er, men dere kan kanskje forandre dere litt.»

«Mødre på nesten 50 år, skal ikke kle seg med hull i buksene! Hvorfor kan dere ikke bruke de klærne som er laget for dere?»

«Vær så snill, skjønn at jenter og gutter bare kan være venner.»

«Det er lettere å lære av egen erfaring enn av andres historier.»

«Vi er ikke barn som trenger hjelp til å ta alle valg, men vi er ikke vokse som klarer alt på egen hånd heller, selv om vi gjerne liker å tenke at vi er det.»

«Vet dere hva? Vi er ikke blekkspruter, vi kan ikke gjøre alt med en gang!»

«Telefonen er ikke en demon som må bli slaktet, som noen foreldre kan tro. Telefonen er også et svært sosialt sted og veldig nyttig.»

«Vi vet at livene deres er nesten som våre, men som oftest forsvinner det fra hukommelsen vår raskere enn beskjeden om å rydde rommet. Så derfor anbefaler jeg dere å minne oss om at dere har et liv som ikke bare handler om å være foreldre.»

«Selv om barnet ditt er blitt en ungdom og kanskje ikke tilbringer like mye tid med deg som før, ikke tro at du har gått ut på dato. Du er fortsatt en viktig rollemodell, og ungdommen legger nøye merke til både hva du gjør og hva du sier.»

«Når du er forelder, er du også et forbilde. Det er derfor viktig at du greier å legge fra deg telefonen.»

«Møt opp på fotballkamp, og si at vi er flinke og gjør en bra jobb.»

«Noen ganger trenger jeg bare å erfare ting selv og lære av feilene mine.»

«Vi har bygget et helt liv rundt internett. Det er der vi finner vennene våre, underholdning, hjelp og det meste vi trenger. Vi går hele dagen og diskuterer hva som skjedde i går i en serie, vi snakker om hvem som er best i spill, og hvor lenge vi tekstet med «crushet» i går. »

«Kroppspresset det snakkes så mye om, kommer ikke bare fra influenserne, men også fra venner og familie. Når du snakker ned ditt eget utseende, lærer du meg at man alltid kan finne en feil eller tre ved seg selv.»

«Penger og dyre gaver betyr ingenting for de fleste av oss. Det eneste som interesserer oss og som er det dyreste vi kan få fra dere, er deres tid.»