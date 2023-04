Vi nordmenn tar mye som en selvfølge. På tide å åpne øynene?

Det finnes et stort mangfold av yrker. Og alle disse yrkene har en betydning for hvordan vi lever hverdagen vår, skriver Jacob Amir Bhanji Bustnes (15). Han har hatt arbeidsuke i Aftenposten denne uken.

28.04.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I fjor tok jeg og noen venner på oss ansvaret for å styre skolekantinen. Det var vårt prosjekt i faget arbeidslivsfag, og vi hadde forestilt oss en lett jobb og en enkel sekser. Dette var langt fra realiteten.

Vi laget mat til sikkert 50 mennesker hver uke, og noen ganger jobbet vi flere timer overtid etter at skoledagen egentlig var slutt.

Da vi gikk i gang, hadde vi ikke tenkt på hvor strenge regler det er med tanke på hygiene, hvor mye mat det egentlig var snakk om, og hvor mye jobb det ville bli å rydde opp etterpå.

Vi jobbet kjempehardt for å lage god og trygg mat som vi var stolte av å kunne servere. Men når vi solgte maten, oppførte enkelte elever seg veldig respektløst mot oss. Det virket som om elevene bare klaget for å klage, uten å anerkjenne all innsatsen vi hadde lagt inn.

Dette fikk meg til å tenke på alle menneskene som har slike yrker daglig. Yrker som vi ikke kunne klart oss uten, men som kanskje ikke har så høy status hos mange.

Tar det som en selvfølge

Det er rart for meg at vi som bor i et av verdens beste land, fortsatt sliter med å se privilegiene våre. Vi tar det ofte som en selvfølge at noen kommer og tømmer søppelet, og at det er busser som kjører rundt på veiene.

Mange av oss glemmer helt å tenke på all den innsatsen disse yrkesgruppene legger ned for at hverdagen vår skal bli bedre. Samfunnet hadde jo stoppet helt opp uten dem. For eksempel tenker jeg selv på hvordan hverdagen min hadde sett ut om det ikke var renholdsarbeidere som vasker på skolen.

Og som samfunn glemmer vi kanskje litt at disse yrkene innebærer masse arbeid?

Samtale som gjorde inntrykk

For en stund siden snakket jeg med noen voksne damer som kom fra land der det var krig. De fortalte om hvordan de hadde det der de kom fra, og om hvordan de kom hit til Norge. En av dem hadde bodd her i 20 år. Hun fortalte at alt hun ønsket seg nå, var en stilling i barnehagen.

Dette gjorde inntrykk på meg fordi det fikk meg til å innse hvor heldig jeg er. For meg som ungdom hadde en stilling i barnehagen vært en brukbar sommerjobb eller en grei jobb å ha ved siden av skolen. For disse kvinnene hadde denne jobben betydd mange nye muligheter og et håp om en bedre fremtid.

Må ikke glemme

Når jeg da leser kommentarer på sosiale medier om at mennesker som disse kvinnene kommer til Norge for å «stjele jobbene våre», får jeg et behov for å si imot. Og ofte føles det som om de som skriver dette, ikke tenker over hva slags situasjon mange av disse menneskene er i.

I dag er det norske samfunnet veldig mangfoldig og består av alle slags typer mennesker. Og det finnes et stort mangfold av yrker. Og alle disse yrkene har en betydning for hvordan vi lever hverdagen vår. Det må vi ikke glemme.

