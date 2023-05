Russetiden viste seg bare å være en haug av feige tilskuere og motbydelige tradisjoner

Jeg ser virkelig ikke hvordan dagens russetradisjoner er med på å feire noe som helst annet enn at vi er mislykkede forbilder, skriver debattanten.

Du tenker kanskje at det er bedre bare å holde kjeft og bli med. Det er jo det enkleste. Men å skape endring er ikke lett. Det har det aldri vært.

14.05.2023 14:25

Jenter synger med på sanger om at de er «horer» og «fitter». Gutter slåss mot yngre kull for gøy. Andre møter opp for å være vitne til elendigheten.

Når ble vi en såpass dobbeltmoralsk og feig generasjon?

Jo da, selvfølgelig, russetiden er gøy, den. Jeg kjenner flere som er russ i år, og som feirer russetiden slik jeg skulle ønske majoriteten feiret den – uten vold og all annen elendighet. For russetiden skal tross alt være en feiring.

Men jeg ser virkelig ikke hvordan dagens russetradisjoner er med på å feire noe som helst annet enn at vi er mislykkede forbilder.

Skadet, krenket og presset

Du har kanskje hørt om «kjøttkamp»?

Dette er en type russetradisjon der russen spiller fotball uten noen regler. Alt er lov. Men i realiteten er dette ingenting annet enn en slåsskamp. Det er en oppsamling for de feigeste av de feige – de som deltar i slåsskampen, og de som ser på.

Man kan godt tenke at folk får «gjøre som de vil». Problemet er bare at det ikke bare går ut over deltagerne. Det går også ut over de yngre kullene som snart selv skal være russ.

I tillegg er det med på å normalisere en ukultur der folk blir skadet, krenket og presset. Det er med på å skape en generasjon der de fleste ikke gidder å si ifra, fordi tradisjonene og holdningene blir såpass vanlige.

Jeg tror flertallet ikke engang tenker over galskapen som ligger i dette. Og jeg håper nesten at det er årsaken til at såpass mange velger å bli med på det som skaper ukulturen. Hvis ikke er vi virkelig en feig og motbydelig generasjon.

Foreldre sponser en ukultur

Det ender heller ikke der. For det er ikke bare de unge som bidrar til denne ukulturen.

Altfor mange foreldre sier ja til å betale tusenvis av kroner for at barnet deres skal få være med. Det er greit nok det. Men problemet er hvor normalisert det er blitt å skulle betale flere tusen kroner for ikke å bli utestengt.

At førsteklassinger skriver under på bindende kontrakter for å sikre seg en plass blant de «kuleste». Ved å sponse dette signaliserer foreldrene til sine førsteklassinger at dette er normalt. De sier indirekte at det er dette som må til for ikke å bli utestengt.

Og da er allerede mesteparten av skaden gjort.

Jada, ja da, jeg skjønner! Selvfølgelig vil man ikke havne utenfor. Det er jo et rent mareritt. For du har selv sett hva som skjer med dem som blir ekskludert. Du tenker kanskje at det da er bedre bare å holde kjeft og bli med. Det er jo det enkleste.

Men å skape endring er ikke lett. Det har det aldri vært.

Si nei når hundre andre sier ja

Du kan godt synge med på sanger om «horer» og «fitter» og kokain og vold. Du kan godt stille opp som deltager eller som tilskuer i slåsskampene. Og du må gjerne ofre tusenvis av timer med arbeid for å investere i ukulturen.

Du er mer enn velkommen til å være med på elendigheten. Til å videreføre uhyggelige normer og skadelige tradisjoner til de yngre kullene.

Men kom ikke da etter 17. mai og lat som om du kjemper for en bedre generasjon. Kom ikke da etter russetiden og lat som om din blinde deltagelse ikke fikk noen konsekvenser.

Vi er alle ansvarlige for å skape en inkluderende og fin russetid for både oss selv og dem som kommer etter oss. Vi kommer ingen vei dersom vi tar på oss skylappene i frykt for å bli ekskludert.

For ekskluderingen ender ikke der. Elendigheten ender ikke der. Det ender den dagen russen boikotter slike grusomme tradisjoner og tar avstand fra dårlige holdninger. Det ender den dagen russen innser at det vi gjør i dag, setter spor for de yngre.

Det ender den dagen du våger å si nei når hundre andre sier ja.

