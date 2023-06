Jeg tilhører koronakullet. Pandemien var ikke det eneste hinderet vi møtte.

Vi elever ble ikke sett og hørt, skriver Agnes Erikstad.

Koronarestriksjonene ble opphevet. Nye utfordringer stod i kø.

21.06.2023 19:30

Det skulle være årene for forandring. Årene vi skulle utvikle oss og få

nye venner på tvers av hvor i byen vi kom fra. Så kom koronaen, og hele samfunnet måtte holde seg innendørs.

Det første året kunne jeg smittevernreglene like godt som biokjemi, og det nærmeste jeg kom nærhet til venner, var bilskilt som hadde samme bokstaver som initialene deres på Teams. De magiske årene på videregående måtte settes på vent.

Så kom andreåret. I starten dominerte viruset både privat og på skolen, med testkrav og fare for karantene.

Restriksjonene ga seg etter hvert, og nå var det tid for den faktiske utfordringen: å skjønne pensum. Men så var det enda et hinder: de nye læreplanene.

Nytt stoff

Det var jo gøy med ferske bøker, med blanke sider, uten kaffeflekker. Men så viste det seg for eksempel at den realfaglige matten i våre øyne nesten var helt lik den samfunnsfaglige matten, som skal være enklere. Og programmering var helt nytt for oss, men vi ble hovedsaklig tilbudt noen skoletimer via en nettside fra læreboken. Jeg kunne spørre læreren, men det var ikke alltid hen kunne svare – stoffet var nytt for hen også.

Jeg vet at mange lærere syntes det var vanskelig å legge opp undervisningen fordi kompetansemålene i den nye læreplanen er ganske vage. Mye må tolkes, og mye var nytt for dem også.

De nye læreplanene gjorde det også vanskelig for oss å øve til eksamen. Aldri før hadde det vært eksamen med utgangspunkt i dem.

Men hvem andre enn oss skulle ha vært de første? Det måtte selvsagt bli oss som aldri før hadde hatt eksamen, og som mistet mye undervisning fra siste halvdel av tiendeklasse og gjennom store deler av videregående. Det måtte bli oss som skulle kunne pensum vi aldri hadde fått gjennomgått skikkelig.

Ikke lov til papir

I tillegg skulle vi være prøvekaniner for nye gjennomføringsmetoder på eksamen. Alt var heldigitalt, inkludert de mange vedleggene. De ble vi nektet å få i papir. Vi så alle hvordan det gikk.

Det er ikke eksamenskaoset som gjør meg oppgitt. Det er måten de ansvarlige håndterte det på. Da vi elever fikk vite at eksamen skulle være heldigital, ble vi redde for at systemet kunne svikte, slik det gjorde uken før da vi skulle få vite hvilke fag vi kom opp i.

En uke før eksamen sendte vi brev til skoleledelsen og ba om å få oppgavene på papir også. Svaret vi fikk, var at Utdanningsdirektoratet ikke ga skolene lov til det.

Gjort ting annerledes

Jeg vet at kullet vårt også har vært heldig. I motsetning til koronakullene før oss hadde vi en skikkelig russetid. Vi har festet og koset oss.

Men jeg ber om erkjennelse av at skolesystemet og Utdanningsdirektoratet kunne gjort mye annerledes, og at vi elever ikke ble hørt eller sett.

Jeg håper at de tar lærdom av det. Jeg er redd vi unge ikke vil se vitsen i å ytre egne meninger – og tro at man blir hørt. Ja, vi unge er rustet for å tåle mye etter de siste årenes utfordringer, men rustningen er ennå tung å bære.

