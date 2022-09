Mac, PC eller pappas gamle? Den nye ordningen i Viken setter elevenes økonomi på utstilling!

Hedvig Frøystadvåg (15) Elev, Fredrikstad

9 minutter siden

Macbook Pro er en av datamaskinene vgs-elevene i Viken kan kjøpe gjennom fylkeskommunens ordning. Det koster dem rundt 11.000 kroner. Innfelt: Kostnadsoversikt fra fylkeskommunens hjemmeside.

Elever på videregående må skaffe skole-PC selv. Det fører til kjøpepress.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I dag er alle elever som begynner på videregående skole i Viken, pliktige til selv å skaffe seg en bærbar datamaskin til skolestart. Dette er en ny ordning som ble innført i fjor, og den skiller seg særlig fra ordningen som gjaldt i tidligere Østfold. Der fikk alle videregåendeelevene låne en skole-PC fra første til siste skoledag.

Selv begynte jeg på videregående nå i høst, og jeg synes det er synd at de har endret på ordningen. Som alle andre i mitt kull måtte jeg i sommer ta stilling til hvilken datamaskin jeg skulle velge. Jeg endte opp med å bruke rundt 10.000 kroner på en Macbook Air.

Utstyrsstipendet jeg fikk, dekket en Lenovo-PC gjennom fylkeskommunens rabattordning, men alle vennene mine skulle ha Mac. Jeg ville ikke være den eneste uten.

Tanken på å skille meg ut og ikke ha det kuleste utstyret skremte meg, og jeg klarte ikke stå imot kjøpepresset. Dessverre er jeg ikke alene om å ha følt det sånn.

Fakta Slik fungerer ordningen i Viken Da Viken ble dannet, var det ulike PC-ordninger i alle de tre tidligere fylkene. Østfold var det eneste som hadde en ordning med låne-PC for alle elever på videregående.

Fra høsten 2021 har det vært en felles ordning for hele Viken. Vgs-elevene må selv sørge for å ha en bærbar datamaskin klar til skolestart. De som har en god maskin fra før, kan velge å bruke den.

Elevene kan også velge å bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens egen ordning.

Elevene kan da få alle kostnadene for en standard Lenovo-PC dekket, dersom de bruker utstyrsstipendet alle får fra Lånekassen over tre år (ca. 3000 kroner). Resten av kostnaden dekker Viken fylkeskommune.

Elevene kan også bestille Mac til rabattert pris fremforhandlet av fylkeskommunen. De som kjøper Mac, får et tilskudd på samme sum som dem som kjøper PC. Egenandelen for Mac blir da mellom 9820 og 11.931 kroner. Dette må betales som engangssum.

Hvis elevene bestiller gjennom fylkeskommunen, eier de maskinen selv, også etter utdanningen er fullført.

For skoleåret 2021/2022 hadde 9700 Viken-elever bestilt maskiner via fylkeskommunen. Av disse hadde 59 prosent bestilt PC (tall fra oktober). Kilde: Viken fylkeskommune , Dagsavisen Demokraten, Sarpsborg Arbeiderblad Vis mer

Økonomi på utstilling

Den nye ordningen fører til økte sosiale forskjeller. På et vis setter du elevens økonomiske situasjon på utstilling ved å la dem velge skole-PC selv.

Han med stort hus, to hytter og 15 julegaver under treet flasher sin Macbook Pro første skoledag, mens hun som leter i tilbudshyllen på Rema 1000 etter middag til familien og fortsatt bruker joggeskoene hun kjøpte på salg for fire år siden, må nøye seg med pappas gamle PC som akkurat oppfylte kravene fylkeskommunen stiller til elevenes skole-PC. I klasserommet blir det et veldig synlig skille mellom de to elevene.

Den nye ordningen lønner seg kun for dem som kommer fra familier med god råd. De kan uten problemer kjøpe en dyr datamaskin. Kanskje de allerede har den nyeste på markedet og dermed kan bruke hele utstyrsstipendet på andre ting.

«Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC», skriver fylkeskommunen på sine nettsider. Men hva med alt annet utstyr man måtte trenge i løpet av skoleåret? Jeg snakker om kalkulator, blyanter, penner, lås til skapet, kladdebøker, gymtøy og viskelær. Listen er lang.

Når alt dette må kjøpes med penger fra egen lomme fordi stipendet er brukt på datamaskin, synes jeg det blir feil å si at utdanningen er gratis.

Positive sider

Det er riktignok noen positive sider med den nye ordningen. At man skaffer datamaskin selv, er trolig mer klimavennlig. Jeg synes likevel ikke argumentet er sterkt nok. Om PC-ene elevene bruker, er fylkeseide og leveres inn ved endt skolegang, vil de kunne bli brukt gjentatte ganger.

Det går an å søke om å få slippe å betale egenandelen på skole-PC dersom man velger å kjøpe Lenovo gjennom fylkeskommunen. Det er fint, for det gjør det jo mulig for dem med lavest inntekt å bruke stipendet sitt på andre ting.

Spørsmålet er om systemet og rutinene fylkeskommunen har utarbeidet, er gode nok til å fange opp dem som trenger det.

I tillegg vil det ikke fjerne det synlige skillet, for fylkeskommunen kan jo ikke betale for en helt ny Mac.

Kjøpepress

Et annet argument mot at elevene skal skaffe datamaskin selv, er at vi ender opp med helt ulike maskiner med forskjellige systemer, funksjoner og design. Det blir vanskelig for læreren å hjelpe til.

Mye teknisk trøbbel kunne vært unngått om alle hadde helt identiske PC-er som læreren kjente til og kunne fått opplæring i.

Jeg ber derfor Viken fylkeskommune om å fjerne den nye ordningen. Den gir oss elever lite – utenom å legge et kjøpepress på mange ungdommer, som mest sannsynlig allerede er stresset nok til skolestart.

La oss gå tilbake til fylkeseide PC-er, en ordning det aldri var noe problem med for oss elever. Det er ingen skam å snu.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.