Kjære Aftenposten. La oss ungdommer være anonyme om vi ønsker det.

Ingvild Herstad Elvenes 15 år

7 minutter siden

Debattanten ønsker at flere skal kunne skrive leserinnlegg i blant annet Si ;D helt anonymt.

Jeg vil uttrykke meg, men jeg vil ikke lukke noen dører ennå.

Har du lagt merke til at det nesten aldri er noen som skriver anonyme innlegg lenger? Går du inn på Si ;D i Aftenposten, vil du legge merke til at de aller fleste som skriver innlegg, har titler som «nestleder, AUF» og «sentralstyremedlem, Natur og Ungdom». Man kan jo lure: Er det kun selvsikre personer med kule titler som er samfunnsengasjerte? Bryr ingen andre ungdommer seg om samfunnet?

Nei, det er ikke helt sånn. De tør bare ikke. Hvordan vet jeg det? Jo, jeg er en av dem.

For en god stund tilbake sendte jeg nemlig et innlegg til Si ;D. Det ble ikke publisert. Grunnen var at jeg, en helt normal, usikker, engasjert 15-åring ønsket å være anonym. Begrunnelsen jeg fikk fra Si ;D, var at å publisere ikke-personlige innlegg anonymt, kunne gi et signal om at disse problemstillingene ikke kan snakkes om under fullt navn.

For nei, mitt innlegg var ikke personlig, men betydde det da at jeg ikke hadde en «god nok» grunn til å være anonym?

Et viktig behov

Kanskje var det utenkelig for Aftenposten at jeg var redd. Redd for å bli satt i bås? Redd for å måtte forsvare meningen min resten av livet bare fordi det er det som kommer opp når navnet mitt blir søkt opp? Redd for å bli dømt? Redd for å bli utestengt? Redd for å miste de gode vennene jeg endelig har funnet? Bare fordi jeg ville dele meningen min.

Det virker nesten som forfatterens navn er viktigere enn argumentene og innholdet i innlegget. Klart man skal stå for meningen sin! Men det kan være mange ting som skjer i unges privatliv som at gjør at anonymitet kan være et viktig behov. Uavhengig av om innholdet er personlig eller ikke. Det kan vel ikke være så vanskelig å forstå?

Si ;D er for dem mellom 13 og 21 år. Skal vi ungdommer trenge å være selvsikre for å dele meningene våre?

Skader ytringsfriheten

Jeg vet jeg ikke er alene om å la være å dele meninger offentlig. Å begrense anonymiteten er å skade ytringsfriheten. Derfor mener jeg at alle barn og unge burde få muligheten til å ytre seg anonymt.

Tidligere redaktør i Drangedalsposten, Jan Magne Kåsa Stensrud, skrev i avisen i 2019 om hvorfor anonymitet er en viktig del av ytringsfriheten. Han skriver blant annet:

«For det første senker anonymitet terskelen for å ytre seg. Anonymt kan alle uttrykke seg fritt, uten frykt for represalier. For det andre vil mulighetene for å snakke anonymt bidra til å avsløre forhold av stor samfunnsmessig betydning. (...) Å påstå at anonymitet er et demokratisk problem vitner om manglende innsikt i intensjonene bak grunnlovens § 100 og hovedbegrunnelsene for ytringsfrihet – sannhetsprinsippet, demokratiprinsippet og autonomiprinsippet».

Jeg vil dele meningen min. Jeg vil uttrykke meg, men jeg vil ikke lukke noen dører ennå. Jeg er fortsatt på vei ut i verden som en helt vanlig, usikker og engasjert 15-åring. Det sosiale livet kommer langt foran meningene mine.

Kjære Aftenposten, la Si ;D være et sted der alle unge får uttrykke seg. La meg fortsette å være venn med alle litt til. La oss unge få uttrykke våre meninger og argumentere for vårt syn uten å være redde for å bli satt i bås. La oss være anonyme om vi ønsker det.

Skrevet av en helt normal, usikker, engasjert jente (15).

