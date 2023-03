Det er flere elever med Downs syndrom på skolen. Hvorfor blir de oversett av så mange?

På verdensdagens for Downs syndrom oppfordres man til å rocke sokkene sine. «De er ikke helt vanlige. Vi er ikke helt vanlige. Ingen er helt vanlige», skriver Sara Yasmin Abid.

Tror folk på min alder at Downs syndrom er en sykdom som kan smitte dersom de får øyekontakt?

31.03.2023 19:30

21. mars hvert år tar millioner av mennesker over hele verden på seg to ulike sokker for å markere verdensdagen for Downs syndrom. Som alle andre år tidligere tok jeg på meg to ulike sokker for å vise solidaritet med mine medmennesker. For å minne dem på at jeg ser dem, at jeg bryr meg.

Etter at jeg hadde gått av bussen i et av Oslos sentrale områder, kom en guttegjeng gående mot meg. Jeg stoppet opp, måtte knyte skolissene. Den ene gutten stoppet og prikket meg på ryggen. Da jeg så opp, møtte smilet hans øynene mine: «Er du med i en hemma-klubb eller?»

Jeg frøs til et par sekunder, skjønte ikke hva han siktet til. Jeg så ned på skoene mine, fikk øye på sokkene og kjente en voldsom trang til å slå. Guttene gikk, og jeg freste i vei mot skolen.

Da det verste sinnet hadde gitt seg, tok det derimot ikke lang tid før det kom tilbake.

Sier ikke «hei»

Jeg går på en skole som har en tilrettelagt avdeling for dem som av en eller annen grunn har bedre læringsutbytte av det. På denne avdelingen er det flere elever med Downs syndrom. Jeg og de andre elevene på skolen møter dem hver dag, enten de for eksempel åpner døren for dem som skal inn, eller har utsalg av ting de har laget.

Likevel er det skremmende sjelden jeg ser at noen som ikke går på tilrettelagt, snakker med, eller i det hele tatt enser, disse elevene. Selv prøver jeg å gi et smil, si hei eller kjøpe en vaffel når jeg har mulighet til det. Ikke for å være sympatisk, men for å være et medmenneske.

Da jeg gikk mot hovedinngangen etter hendelsen på busstoppet, ble et lite håp tent i meg. Et håp om at det i det minste i dag, på verdensdagen, ville være noen synlig form for medmenneskelighet og kjærlighet for de supre elevene på tilrettelagt avdeling.

Ubegripelig trist

Men nei, ikke et spor var å se da jeg kom innenfor døren. Det samme synet som legger seg på netthinnen hver dag, traff meg også denne tirsdagen: Ungdommer fra tilrettelagt avdeling som går opp eller ned trappen, sitter i kantinen eller prater i fellesområdene. Og andre ungdommer som presser seg forbi, hvisker og ler.

Er folk redde? Tror de at Downs syndrom er en sykdom som kan smitte dersom de får øyekontakt? Eller er det en statusgreie, en uskreven norm, at man ikke snakker med «dem på tilrettelagt»? Blir man automatisk teit da?

Det kan selvsagt være mange som ikke tenker slik, og mange som bryr seg uten at jeg ser det. Kjenner du deg ikke igjen, så handler ikke denne saken om deg. Likevel er dette et samfunnsproblem som må løses.

Men hvorfor er dette et problem i utgangspunktet? Helt ærlig, jeg aner ikke. Jeg synes det er ubegripelig trist at vi ungdommer i Norge i 2023 skal ha denne holdningen til andre mennesker. Jeg synes det er trist at så mange hver dag lar frykten for det ukjente vinne. At frykten for det ukjente stopper folk i å være en god medelev, medkollega eller medmenneske. Eller har folk bare ikke har tenkt over det? Skjer det da ubevisst?

Er ikke vanlige

Jeg synes det er så utrolig trist at det fortsatt blir snakket om oss og dem, om de normale og de unormale, om oss og dem med Downs. Dessuten er ikke det ekstra kromosomet noe som er i veien, et fremmedlegeme som ikke skal være der. Det er en del av en identitet. Det er en ekstra bit med glede. Det er en ekstra bit med kjærlighet. Det er en ekstra bit med menneske.

Vi omgir oss alle med mennesker med Downs syndrom, enten på jobben, på T-banen, i svømmehallen eller på skolen. De aller fleste har noen i en nær relasjon med Downs syndrom, eller lignende. Det gjelder meg også.

Og jeg kan love deg at disse menneskene er like ulike som en kattunge og en kobra. De har forskjellige navn, forskjellige interesser, forskjellige drømmer, håp og verdier. De er ikke «dem med Downs», «de hemma» eller «de derre der».

Om du leser denne teksten og ikke kjenner deg igjen, så bra. Og om du tenker at de kanskje ikke ser ut slik du tenker på som vanlig, eller oppfører seg slik du tenker på som vanlig, eller snakker slik du tenker på som vanlig, så har du helt rett.

De er ikke helt vanlige. Vi er ikke helt vanlige. Ingen er helt vanlige.

Det er ikke dem, det er oss.

