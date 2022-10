Jeg jobber som assistent i helsesektoren. Og jeg har ikke nok tid.

Sigurd Ramdal 18 år

15 minutter siden

Det er mangelen på politisk vilje til å endre helsesystemet som gjør at helsepersonell ikke klarer å gi tilstrekkelig omsorg, mener debattanten.

Grunnen? De som bestemmer over pengesekken, prioriterer ikke at jeg skal ha det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Om debattanten: Fylkesstyremedlem i Trøndelag Senterungdom. Har har gått to år på helsearbeiderfag på videregående, men går nå påbygg for å kunne søke seg videre til sykepleierstudiet.

Beklager, jeg har ikke tid. Ikke tid til å hjelpe deg på do akkurat nå, du må nok vente litt, til noen andre kommer og hjelper deg. Jeg har ikke tid til å hjelpe deg med å spise akkurat nå, jeg kan komme tilbake straks, snart, om litt.

Jeg har ikke tid til å vise deg hvor rommet ditt er, jeg må gjøre noe annet først, så får du heller rote forvirret rundt i gangen til du kanskje finner frem selv.

Som assistent innen helse og omsorg har jeg altfor mange ganger opplevd ikke å strekke til. Ikke å ha tid til å gjøre den jobben jeg skal, eller gi den omsorgen jeg ønsker å gi.

Systemer og politisk vilje

Til tross for flotte kolleger føler jeg stadig at jeg løper, løper og løper uten å strekke til. Det er ingen god følelse å føle at man ikke gir den omsorgen og hjelpen man ønsker å gi, og som pasienten så inderlig fortjener.

Å gå fra jobb med denne følelsen er vondt. Så kan man fort tenke at det er en urutinert vikar, en lat sykepleier, en sur avdelingsleder eller en gnien virksomhetsleder som har skyld i dette.

Jeg kan nok ikke snakke for alle helse- og omsorgsvirksomheter landet rundt, men på min arbeidsplass jobber det flinke, arbeidsomme pleiere og ledere. Jeg ser opp til kollegene mine. Jeg opplever sykehjemmet der jeg jobber, som en god plass å være både personell, pasient og pårørende.

De dyktige sykepleierne, helsefagarbeiderne og pleieassistentene som står på hver dag i en travel arbeidshverdag - det er ikke deres feil.

Helsesektorens feil og mangler skyldes systemer og politisk vilje. Eller rettere sagt: manglende politisk vilje.

Arbeidshverdagen må bedres

Det er manglende politisk vilje til å prioritere primærhelsetjenesten og eldreomsorgen. Det er manglende vilje til å prioritere midler til å leie inn sykevikarer, til å ansette nok fagfolk og til å øke bemanningen. Vi vet at vi i fremtiden vil mangle både helsefagarbeidere og sykepleiere, i hvert fall om det ikke gjøres noe.

Skal vi kunne rekruttere og beholde mer helsepersonell, må det rett og slett gjøres noe med arbeidshverdagen. Vi må skape en arbeidshverdag hvor helsepersonell kan gå hjem fra jobb med god samvittighet, og kanskje til og med oppleve at de har litt overskudd.

Å øke studieplasser løser ikke problemet

Dagens regjering vil øke kapasiteten på sykepleierutdanningen med 500 nye studieplasser arrow-outward-link . Dette er veldig bra og et stort steg i riktig retning. For en del av det å bygge gode og robuste helse- og omsorgstjenester for fremtiden er å utdanne mer helsepersonell. Både sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og leger.

Men det hjelper ikke å utdanne flere sykepleiere hvis man ikke klarer å holde dem i yrket. Ifølge SSB slutter én av tre arrow-outward-link sykepleiere i yrket ti år etter fullført utdanning. I år sto 139 studieplasser arrow-outward-link i sykepleie tomme.

Jeg tror det er skrekkhistorier fra sykepleiere som slutter, samt dårlige praksisordninger, som skremmer ungdom fra å søke sykepleierstudiet.

Det betyr ikke at det er feil å øke antall studieplasser, men dette alene vil ikke løse kompetanse- og bemanningsproblemet som i større og større grad vil ramme helsesektoren fremover.

Økt bemanning gir tid til omsorg

Med flere heltidsstillinger og høyere bemanning vil belastende ansvar og arbeidsoppgaver fordeles mellom flere, og sykefraværet vil gå ned. Hvis man reduserer sykefraværet, vil kanskje ikke den økte bemanningen «koste skjorta» likevel, og helsefaglige utdanninger vil bli mer attraktive.

Jeg savner politisk vilje til å gjøre noe med dette. Jeg synes det er trist at mennesker blir til tall i en stram kommuneøkonomi, og at kommunepolitkere ikke har sjans til å prioritere nok penger til helse. Trist og ikke minst uverdig.

Så beklager, jeg har ikke tid. Fordi de som bestemmer over pengesekken, prioriterer ikke at jeg skal ha tid. Jeg har ikke tid, fordi systemet er laget sånn at jeg ikke skal ha det.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!