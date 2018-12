Det skal ikke være en skam å være smart

Karakterene mine ligger en god del over gjennomsnittet, og jeg er ikke redd for å si det jeg mener. Dessverre har dette vist seg ikke å bli positivt mottatt.

Å gjøre det bra på skolen og vise at man vet noe er det samme som å begå sosialt selvmord. Hvis man åpner munnen, og det man sier overtreffer gjennomsnittlig intelligens, har dommen allerede falt.

Hvorfor er det slik at det å være smart blir sett på som negativt? Det burde være noe man får anerkjennelse for!

Etter min mening er det på høy tid at vi ungdommer endrer holdningene våre og slutter å dømme hverandre.

Ordene deres svir

Først og fremst kommer et budskap til dere som anser skole og intelligens som teit.

Ordene deres svir, akkurat som når man stikker fingeren inn i et åpent sår. Merkene disse ordene etterlater, forblir der resten av livet.

Jeg har selv vært i denne situasjonen. Hvis jeg sa noe høyt i klassen, hendte det at jeg hørte fnis lengre bak, og at jeg så noen himle med øynene eller riste på hodet.

Det verste kom alltid etter prøver.

Jeg gruet meg til å få tilbake karakteren eller vurderingen. Jeg var ikke bekymret for resultatet, men heller frykten for at noen skulle spørre om hva jeg hadde fått. Jeg visste hva responsen kom til å være uansett.

Fordommer gjorde det ille å få bra karakterer

Dersom jeg sa at jeg ikke ville si det, var det det samme som å si at jeg hadde fått en bra karakter. Det ble gjort antakelser, og jeg ble dømt uansett. Det var fordommene som gjorde det ille å få bra karakterer.

Jeg har også et budskap til dere som er i samme situasjon om meg: Du er ikke alene! Etter skolen vil du aldri se disse personene igjen.

Det er ikke du som gjør noe galt. Det som teller, er at du er fornøyd med innsatsen din. Det vil åpne dører i fremtiden.

Ønsket om å høre til over ønsket om å gjøre det bra

Frykten for hva andre tenker kan ødelegge for utdanningen. Ikke bare jeg, men også flere andre er blitt redde for å rekke opp hånden i timen. Det kan til og med hende at man bevisst velger ikke å vise sitt fulle potensial.

Dette er ofte et desperat forsøk på ikke å ligge over gjennomsnittet. Ønsket om å høre til og være «normal» dekker over ønsket om å gjøre det bra på skolen.

Nettopp derfor er det viktig å huske at gode karakterer er nøkkelen til en bra jobb og karriere i fremtiden.

Ungdom har selv ansvaret

Det er på tide å innse at vi alle har ulike evner og interesser. Vi er forskjellige, og dette må vi begynne å akseptere.

Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har opplevd dette, og at mange befinner seg i samme situasjon. Det er utrolig viktig at vi gjør noe med dette problemet øyeblikkelig. Vi som ungdommer har selv et ansvar for å få slutt på fordommene.

Å være smart er noe man burde være stolt av, og det er vi som må gjøre dette mulig.

